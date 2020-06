“Me quitaron un pedazo de mi corazón”: el desgarrador mensaje del papá de la beba asesinada en Rivadavia

Continúa la conmoción por el asesinato de Naiara Ortiz, la niña de 1 año que recibió una brutal golpiza por parte de su mamá, Isabel Ortiz, y su padrastro, Miguel Ávila, ambos detenidos en Rivadavia. En medio del dolor, el papá de la beba fallecida compartió un emotivo mensaje en Facebook, además de exigir justicia.

“Mi hija querida, mi princesa, después de tanto misterio e incertidumbre acabo de saber de la manera que te arrebataron la vida. Esto no va quedar así, mi amor. Los que te hicieron esto tienen que pagar. Que no sea solo un caso más. Me quitaron un pedazo de mi corazón”, publicó en su perfil en redes sociales.

El hombre acompañó su posteo con una foto reciente de Naiara, quien fue asesinada a golpes justo el fin de semana pasado, cuando se celebraba el Día del Padre. En los comentarios, amigos y familiares dejaron sus muestras de cariño ante tan salvaje desenlace.

Facebook

En otra publicación, el padre de Naira expresó: “Mi amor, mi vida, aún no caigo que te me hayas ido, hija. Tenía tanto cariño por darte. Tantas sonrisas por sacarte esperar con ansias, el día de mañana que jugaras con tus hermanitos. Hoy todo eso se derrumbó, pero aun así, hija, siempre vas a tener un lugar en mi corazón con tus hermanos. Te amo, Naiara Trinidad Domínguez. TE AMO HIJA !! Un abrazo al cielo, mi pequeña princesita”.

La madre y el padrastro de Naiara llevaron a la chiquita el fin de semana al hospital Saporiti por una supuesta deshidratación. El cuadro era gravísimo, por lo que la beba falleció a las pocas horas. Según reveló la autopsia, la víctima tenía el cráneo fracturado, tres costillas rotas y lesiones en el hígado y en los riñones. A partir de este informe preliminar, los médicos establecieron como causa de muerte severos golpes, más allá de que se espera el detalle completo de cómo estaba el cuerpo.

Isabel Ortiz y Miguel Ávila fueron detenidos después de darle sepultura a Naiara. Se espera por su imputación. Ambos arriesgan una reclusión perpetua en la cárcel.