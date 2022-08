Mató y enterró a su vecino en el patio de su casa: “Me arrepiento mucho”

Este lunes, Eustaquio José Luis Retamoso, fue acusado de matar a puñaladas a Sebastián Edgardo Lillini, de 48, su vecino quien habría entrado a robar a la casa del atacante.

“No fue mi intención, intenté defenderme y sacármelo de encima”, señaló Retamoso, y explicó que Lillini era un conocido con el cual a veces tomaba vino. Asimismo, precisó que consumió cocaína con la víctima durante toda la tarde de ese día en la vivienda ubicada en la ciudad de San José del Rincón.

Retamoso recordó que le pidió a Lillini que se retirara del domicilio. Luego de esto, dijo que fue a buscar una herramienta a unas dos cuadras de la propiedad y cuando regresó lo encontró robándole unos ahorros que tenía en una lata. En ese momento fue cuando comenzó la pelea.

“Me quise defender lo que más pude y agarré un cuchillo y lo apuñalé”, relató. A su vez, recordó que luego de esto Lillini se levantó e intentó seguir golpeándolo, hasta que se retiró fuera de la vivienda. “Lo único que hice fue agarrar el cuchillo y tratar de que no me matara. Me pegó un golpe con un palo que me dejó medio en blanco”, añadió.

Policiales Santa Fe

Lego, confesó: “Estuve varias horas hasta que llamé al 911. Para mí fue un sueño. Cuando me di cuenta de lo que había hecho no lo podía creer, no sabía qué hacer. Tuve miedo de que algún familiar llegara y lo viera”.

Frente a esa situación, el hombre decidió arrastrarlo y tirarlo en un pozo que tiene en el fondo de su domicilio.

Luego del crimen, optó por llamar a su hermana y sus hijas para pedirles perdón por lo sucedido. “Les fallé. Hice algo que no debía hacer y me arrepiento mucho”, les dijo. Además, Retamoso reconoció que hubo un momento de tensión previo al ataque, ya que la víctima estaba haciendo comentarios sobre el cuerpo de una de sus hijas que se encontraba en la casa.