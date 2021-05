Mató a su hijo de un balazo y se quitó la vida: investigan si fue una venganza contra su esposa

Un aberrante asesinato se produjo en Santa Cruz, donde un hombre mató de un tiro a su hijo de 13 años y, luego, se quitó la vida. La Justicia no descarta que se trate de un femicidio vinculado, es decir, en castigo y/o venganza contra la esposa sobre la que ejercía violencia.

El crimen se registró el domingo pasado en la localidad sureña de Gobernador Gregores, cuando la madre del nene había viajado a la ciudad de Piedra Buena para ayudar a su papá que está enfermo. En ese momento de soledad, Alexis Saiz, papá del niño y esposo de la mujer, cometió el filicidio adentro de una casa ubicada en la calle Antonio Fernández.

// El drama de un hijo. Lucio Hisa: “Mi mamá fue víctima de la inseguridad y mi papá de una injusticia”

“¿Gorda, podés pegarte una vuelta por casa? El nene no me atiende los mensajes y me preocupé”, fue el mensaje que la mujer le envió a una amiga, debido a la falta de respuesta desde el hogar.

La amiga hizo lo que ella le pedía sin imaginar la sangrienta escena que la esperaba en el domicilio. Al llegar, la mujer se topó con un desorden inusual, después notó las manchas de sangre y encontró al chico en su habitación: ya estaba muerto.

De inmediato, policías se acercaron a la casa y se abrió una causa judicial, que quedó en manos de la jueza Noelia Ursino. Pero recién media hora después tuvieron la primera noticia de Alexis Saiz, el padre de la víctima, que hasta ese momento estaba desaparecido.

// Detienen a un técnico en seguridad por pedofilia: obtenía imágenes de menores con cámaras de vigilancia

Tras matar al hijo, Saiz había tomado un arma y se había subido a su Chevrolet Cruze para ir hasta una estancia. En un momento, frenó su marcha, bajó del auto y tomó la decisión de quitarse la vida. El disparo fue en la frente. El capataz halló el cadáver y avisó a las autoridades.

Según fuentes cercanas a la investigación, la teoría más fuerte apunta a un femicidio vinculado. Creen que Saiz mató a su hijo para hacerle daño a su mujer, víctima de violencia de género.