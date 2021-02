Mataron a su hermana en un robo hace 15 años, decidió armarse y ahora baleó a quien lo asaltó

El 28 de agosto de 2005 su hermana fue asesinada durante un robo en Luján de Cuyo y desde entonces decidió hacerle frente a la inseguridad con un arma de fuego. Este hombre, un médico de 55 años residente en la Sexta Sección de Ciudad, es quien el lunes por la noche baleó a un presunto asaltante que habría intentado robarle el celular.

El hecho ocurrió alrededor de las 23, en calle Aristóbulo del Valle al 600, cuando el galeno salió a pasear a su perro por algunos minutos. En plena recorrida aparecieron dos jóvenes a bordo de una moto y uno de ellos rápidamente sacó un cuchillo tipo carnicero con el cual se abalanzó sobre el hombre.

Aparentemente, el objetivo era su teléfono y la víctima, para tratar de zafar del robo , realizó un brusco movimiento hacia atrás y terminó adentro de una acequia.

Apenas cayó, sacó su arma y le disparó al señalado delincuente, hiriéndolo en el tórax. Frente a esto, el otro sujeto, que había quedado arriba de la moto, arrancó y escapó de la escena a toda velocidad.

Internado con custodia

Vecinos que escucharon la detonación llamaron al 911 y una ambulancia llegó al lugar minutos después. Al joven baleado, identificado como Rodrigo González (18), lo trasladaron al hospital Central donde quedó internado fuera de peligro, a pesar de haber sufrido neumotórax y de la perforación del pulmón derecho. Será operado para la extracción del proyectil.

En el nosocomio González permanece con consigna policial ya que todo indica que será imputado por un robo agravado por el uso de arma, en grado de tentativa. El acusado, oriundo del barrio San Martín, no tiene antecedentes, precisaron fuentes consultadas.

En paralelo a su situación, la Policía busca a quien sería su cómplice en el asalto y en la fiscalía de Robos y Hurtos se registró la declaración informativa del médico que disparó. Esto quiere decir que el profesional de la salud está en libertad y que no es ni imputado ni testigo en la causa. De hecho, de no surgir nuevas pruebas, su accionar será definido como una legítima defensa, que no prevé penas.

El hombre entregó su pistola Bersa calibre 380, sobre la cual posee el permiso de tenencia, y se aguarda para saber si también estaba habilitado para la portación.

Además, quedó secuestrado el cuchillo del sospechoso y un casco de moto, para futuros peritajes. Ambos quedaron tendidos en la calle tras el violento episodio.

La tragedia que lo marcó para siempre

Desde hace varios años este profesional de la salud tiene un arma de fuego y se había preparado para un episodio como el que vivió en las últimas horas.

Es que el accionar delictivo dejó en él y en su familia un recuerdo muy doloroso. Hace 15 años a su hermana, una abogada que por entonces tenía 38 años de edad, la mataron a golpes en su vivienda de Blanco Encalada, Luján.

Un hombre que había trabajado para ella como casero la ultimó con el fin de robarle objetos de valor y 1.500 dólares. En 2008 el asesino fue condenado a 14 años de prisión y dos personas más también recibieron penas, aunque en suspenso por encubrimiento.

En esta nota no se revelan más detalles de ese caso ni las identidades de los involucrados para resguardar la seguridad del médico asaltado, quien en su reciente declaración reconoció que el homicidio de su hermana fue el motivo por el que decidió armarse.