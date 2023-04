Video: marcha y reclamo tras la liberación del conductor ebrio que causó una tragedia en el Parque

La angustia y el dolor se apoderaron de la familia de Alexis Parlanti luego de que la Unidad Fiscal de Tránsito liberara al conductor que, en estado de ebriedad, protagonizó un siniestro vial que terminó con su vida la madrugada del último domingo. Con carteles y fotos de la víctima, los familiares se reunieron en La Favorita y caminaron hasta el lugar del accidente para pedir justicia por el hombre de 30 años fallecido.

Pasados unos minutos de las 18, familiares y amigos llegaron a la entrada de popular barrio con carteles en blanco y negro con la imagen de Alexis y el pedido de justicia, más dos pancartas enormes a color que vistieron la avenida Del Libertador, por donde caminaron hasta llegar al lugar donde lo encontró la muerte cuando se iba a trabajar.

Alexis trabajaba en una sodería en Luzuriaga, Maipú. Salió de su casa en La Favorita a bordo de su moto y en la rotonda ubicada entre Del Libertador y Raúl Alfonsín le dio el paso a un VW Suran que, metros más adelante, pegó un volantazo hacia la banquina izquierda porque una Ford Ranger que circulaba en sentido contrario acababa de cruzarse de carril.

Familiares y amigos de Alexis Parlanti marcharon por la avenida del Libertador pidiendo justicia por el joven fallecido en la madrugada del domingo pasado. Foto: José Gutierrez / Los Andes

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el conductor de la camioneta realizaba una “conducción peligrosa” y “circulaba zigzagueando”. El motociclista no tuvo tiempo de realizar maniobra alguna y chocó de frente con la camioneta.

La moto quedó incrustada en la trompa de la Ranger mientras que él cayó a unos cinco metros. “No merecía esa muerte, era una excelente persona. Todos los que lo conocían lo querían muchísimo”, aseguró a Los Andes Andrea, una de las tres hermanas del joven.

El llanto y un dolor que desgarraba el alma podía verse en el rostro de cada uno de los presentes, pero sobre todo en el del padre de Alexis, que apenas podía sostenerse en pie. “Se fue una buena persona, por culpa de una persona que no valora la vida y sale a matar”, agregó a su vez Valeria.

Imputado, pero en libertad

Tras el siniestro fatal, personal de Tránsito municipal le realizó el dosaje al conductor de 36 años de la camioneta. Tenía 1,93% de alcohol en sangre, es decir, casi cuatro veces más de lo permitido. Más tarde, el fiscal de Tránsito Jorge Calle lo imputó por homicidio culposo agravado por alcohol, delito que puede tener una pena entre tres y seis años de cárcel.

Piden justicia por la muerte de Alexis Parlanti, el motociclista de 30 años embestido en La Favorita. - Foto: José Gutierrez / Los Andes

Sin embargo, recuperó la libertad porque el mínimo de la pena es excarcelable y también porque no presentaba antecedentes penales, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Familiares y amigos de Alexis Parlanti piden justicia tras la liberación del conductor de la Ford Ranger. - Foto: José Gutierrez / Los Andes

“Mientras enterrábamos a mi hermano nos enteramos que este tipo estaba libre. Fue tanta la indignación que decidimos salir a la calle a pedir justicia por mi hermano, porque ese tipo puede salir a matar de nuevo”, expresó con la voz entrecortada y los ojos vidriosos Gabriela, otra hermana de la víctima.

“Ese tipo no puede estar suelto; destruyó a una familia. Alexis era una excelente persona, siempre estaba alegre, amaba con locura a su hija. Amaba las motos, siempre fue un conductor muy prudente”, agregó entre lágrimas Valeria, la otra hermana del joven fallecido, mientras sostenía en su pecho la foto de su hermano.

Amigos presentes

Sus amigos lo describieron como una gran persona, amante de las motos y gran padre. También resaltaban que siempre lo caracterizó su prudencia a la hora de conducir. “Alexis era una gran persona y un excelente amigo, siempre estábamos juntos en el taller que tengo. Era locura por las motos”, expresó con notable dolor Benjamín, uno de sus amigos presente en la marcha.

A esas palabras le siguió Flavia, quien entre lagrimas lo recordaba como alguien alegre, que podía estar pasando por lo peor y jamás se le iba a borrar la sonrisa del rostro. “Él siempre iba a estar cuando lo necesitaras”, agregó mientras sostenía una foto de su querido amigo.

En la marcha solidaria, como la denominaron ellos mismos, también estuvieron presentes los dueños de la sodería en la que Alexis trabajaba desde 2020, justo antes de que comenzara la pandemia.

“No era un empleado, era familia para nosotros. Lo queríamos muchísimo”, aseguraron a este diario padre e hija, quienes llevan adelante la empresa de distribución de bebidas. “Era el padrino del corazón de mi hijo”, agregó la joven con los ojos rojos por haber llorado.

El dolor en las redes

Tras la trágica muerte de Alexis, las redes se llenaron de publicaciones revelando el profundo dolor que causó su inesperada partida. Entre amigos, compañeros de trabajo y vecinos, Facebook se vio repleto de imágenes del joven padre con leyendas de despedida.

“Te juro que no caigo hermano, esto no puede ser real. Ayer hablamos, recordamos tantos momentos compartidos, tantas charlas, tanto fútbol. Me dijiste que me ibas a tatuar”, expresó Federico en una publicación junto a imágenes en las que aparece con Alexis.

“Decime que no sos vos Alexis. No lo puedo creer no. No vos no. Un gran padre, amigo, compañero y consejero. QEPD. Siempre te recordaré con esa sonrisa buena onda que has tenido, ese carisma y amor que brindaste siempre a todos”, agregó por su parte Estefanía.

Además, muchos mensajes entre comentarios y publicaciones pidiendo justicia por su caso, para que no quede impune.

“Personas que uno siempre recuerda por su forma de ser, por cómo pasaron en la vida de uno y cómo fueron con uno mismo. Lamentablemente perdió la vida una persona maravillosa”, añadió a la misma red social Lucas.