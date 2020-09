Los controles de la “fase 1” debutaron con decenas de multas en Mendoza

Con algunos multados, comenzó a regir la “fase 1” del aislamiento social aplicado en Mendoza, que busca evitar aglomeraciones y así frenar la propagación del coronavirus. La medida se tomó para prevenir “juntadas” durante los festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera.

Las nuevas y estrictas restricciones comenzaron a regir ayer a las 7 de la mañana y se extenderán hasta las 5.30 del martes 22.

Así, unos 3.000 efectivos vigilan desde temprano que no se realicen actividades en espacios públicos. En este sentido, se llevó adelante la identificación y la aplicación de multas de 10.000 pesos a aquellas personas autoconvocadas a través de las redes sociales que participaron en la manifestación denominada 19 S, en la esquina de San Martín y Peatonal, en Ciudad.

Según informó la Policía, se identificaron 85 vehículos y 47 personas a quienes se les labraron siete actas por no tener barbijo o no respetar la distancia preventiva de dos metros entre sí. También se detectó que había 15 personas a las que no les correspondía su salida por DNI y se detuvo a una persona.

Detenidos por hacer motocross

Ayer fueron detenidos cinco hombres luego de que rompieran la cuarentena para practicar motocross en El Carrizal, Luján. Además, a tres de ellos no les coincidía la terminación del DNI con el día habilitado para salir.

Policías fueron advertidos y encontraron un camión Mercedes Benz con los sujetos en su interior y algunas motos en el barrio El Coral.

Además, cerca de las 20 efectivos de la UAP detuvieron a un grupo de jóvenes en dos puestos ubicados en ruta 7, a la altura de Agua de las avispas. Conducían 12 vehículos y una moto, mientras realizaban actividades deportivas y pretendían acampar en el lugar.