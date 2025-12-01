Lo interceptaron en la calle y le cortaron cuatro dedos con cuchillos: la víctima dijo que fue durante un asalto

Un hombre de 54 años fue atacado violentamente esta madrugada en Luján por cuatro delincuentes que le cortaron cuatro dedos: tres de la mano izquierda y otro de la mano derecha.

El brutal incidente se produjo hoy a las 11 en la esquina de Brandsen y Costa Flores de Perdriel, según información policial. Un llamado a la línea de emergencia 911, detalló que en ese lugar había un hombre que había sido atacado con armas blancas.

Minutos más tarde llegó al lugar un móvil de la comisaria 48, que dieron con el herido – identificado como C. Z., argentino, de 54 años- y escucharon la versión de los hechos.

El hombre, según explicó, transitaba por esa zona de Luján en horas de la madrugada, cuando fue abordado por cuatro sujetos que portaban armas blancas.

Los delincuentes comenzaron a amenazarlo e intentaron robarle las pertenencias, pero el denunciante se resistió, relató ante los uniformados.

Ante esto, la presuntos asaltantes desataron la violencia extreman: primero lo golpearon en la cara y luego lo torturaron con sus cuchillos: lo cortaron cuatro dedos.

Un médico del SEC que llegó hasta el lugar tras ser convocado por los uniformados realizó el siguiente diagnóstico: amputación de dedo índice, medio y anular de mano izquierda y amputación dedo meñique mano derecha.

Tras las primeras curaciones, el paciente fue trasladado a la guardia del hospital Central donde quedó internado. El caso es investigado por la Fiscalía de Luján, que deberá determinar si se trató de un violento robo agravado o si bien la víctima fue atacada por otra razón.