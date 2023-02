Liberaron al padre del nene con sífilis, pero le prohibieron acercarse a los hijos hasta que avance la investigación

El caso del niño de 3 años internado con sífilis suma novedades a la causa y es que este viernes la fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual liberó al padre, quien estaba bajo sospecha por ser portador de la enfermedad considerada de transmisión sexual. Las pericias del Cuerpo Médico Forense no pudieron determinar si las lesiones del menor son producto de una vejación o si son propias de la enfermedad. No obstante, mientras dure la pesquisa no podrá acercarse ni al niño ni a la hija de 1 año y medio que también está contagiada.

El padre de ambos niños había quedado aprehendido, luego de que unos estudios pedidos por la fiscal María de las Mercedes Moya a la familia más cercana del nene revelaran que él y su pareja tenían sífilis. Sin embargo, la representante del Ministerio Público Fiscal necesitaba más pericias para considerar si el hombre debía, o no, ser imputado.

Para ello, las pruebas más importantes quedaban en manos de los peritos del Cuerpo Médico Forense, porque eran quienes podían determinar si las lesiones que el pequeño tenía en sus genitales eran compatibles con abuso sexual. El lunes, cuando la madre de la criatura llegó desesperada a la guardia del hospital Notti aseguraba que su hijo tenía lastimaduras en el ano.

Tras verificar las lesiones, los médicos activaron el protocolo en esos casos, que consiste en pedir análisis de VIH (Virus de Inmunodeficiencia humana), hepatitis B y el examen para detectar sífilis, conocido como VDRL, las enfermedades de transmisión sexual más comunes.

En un primer momento aprendieron al vecino de la familia que vive en un barrio en el corazón de Las Heras, pero a partir de un estudio de serología quedó descartada cualquier sospecha. Luego, los análisis revelaron que el nene de 3 años, su hermanita de 1 año y medio y ambos progenitores estaban contagiados de sífilis.

Segundo liberado

Tras 24 horas aprehendido en la comisaría 36, el joven padre fue liberado a pedido de la fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual debido a que las pruebas realizadas por el Cuerpo Médico Forense a los niños no pudieron determinar si las lesiones eran compatibles con abuso sexual o si eran propias de la misma enfermedad.

Sin embargo, el hombre no podrá acercarse a ninguno de sus dos hijos, al menos hasta que avance la pesquisa y lo desvincule del todo del caso. En cuanto a los pequeños, ambos quedaron al resguardo de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, donde se encargan de realizar el abordaje integral a través de diferentes profesionales especializados en este tipo de casos.

Ocurre que, si bien es considerada una enfermedad de transmisión sexual, debido a que en la mayoría de los casos se contrae de esa manera, lo cierto es que también existen otras vías de contagio, por ejemplo, en el embarazo.

Pero la sífilis también se vuelve muy contagiosa si una persona tiene úlceras activas o sarpullido en las palmas y en las plantas y toca a otra persona en esa etapa de la evolución que se puede presentar en el organismo.

Por lo que quizá no haya existido episodios de vejaciones, sino que la madre los pudo haber contagiado a través del embarazo. Como así también se baraja la hipótesis de que la mujer haya estado en la etapa de la enfermedad con las llagas activas y al tener contacto con sus hijos, ya sea para cambiarlos o bañarlos, los pueda haber contagiado.

Esto se debe a que la sífilis es una enfermedad bacteriana generalmente asintomática que se desarrolla por etapas. En la primera de ellas, aparecen úlceras en diferentes zonas del cuerpo que no duelen ni presentan fiebre, pero son contagiosas. Estas llagas se van solas, aunque su desaparición no significa que el paciente se haya curado.

Sino, todo lo contrario, la enfermedad sigue su curso y comienza a desarrollar otra etapa que se caracteriza por la aparición de un sarpullido en las palmas y en las plantas que es sumamente contagioso.

Luego, quizá el paciente no presenta más síntomas hasta la última etapa, que puede ocurrir años después y que puede provocar daños neurológicos, en el cerebro, los nervios, los ojos o el corazón. La sífilis se cura con penicilina y debe ser tratada.