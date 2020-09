Liberaron a la mujer que había robado 27 latas de atún de un supermercado

La mujer rosarina que fue escrachada en las redes sociales cuando intentaba robar de un supermercado 27 latas de atún , fue detenida y puesta en libertad hoy y se le realizarían pruebas psicológicas para evaluar su salud mental.

La sospechosa de 45 años protagonizó el sábado último dos episodios en los que quiso sustraer de dos supermercados diferentes atún envasado. En el primero de los casos fue descubierta cuando escondía 27 latas de dicho alimento entre sus prendas en el negocio ‘La Gallega’.

Allí los empleados detectaron las maniobras sospechosas que llevaba adelante y al llegar a la puerta del local la retuvieron. Al pedirle que dejara la mercadería que no había abonado, la acusada procedió a tirar todo el alimento escondido -27 latas- e increpó al personal diciéndoles “Te dejo las cosas si querés. ¿Qué querés que me ponga en bolas acá? Me desnudo. Ahí está, no vengo más a este lugar. No vengo más ”.

Luego fue a otro establecimiento ubicado en la intersección de las calles Pellegrini y Moreno, de Rosario. Allí una cajera advirtió lo que ocurría y la denunció, por lo que efectivos policiales la detuvieron a las pocas cuadras con 10 envases del mismo producto y marca.

Tras esto fue conducida a la comisaría y a las pocas horas fue liberada. No obstante, según confirmaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación al sitio porteño Infobae, se le labró una causa por tentativa de hurto en la Unidad de Flagrancia en turno del MPA, aunque sigue comprometida por la investigación.

En tanto la Justicia busca determinar el motivo por el cual dicha persona procedió de esta forma: entre las posibles explicaciones indagan la situación económica de la mujer. Por otro lado están muy atentos a la condición psicológica de la acusada y para esto destinarán la atención y evaluación de un médico forense.