Les pidió a los invitados de su vecino que bajen la música y le dieron una paliza: “Sos un amargado”

Las cámaras de seguridad de un edificio ubicado en el barrio porteño de Palermo captaron un grave episodio, que se viralizó en las últimas horas. El hecho ocurrió casi a las 22 del día de Navidad. Tres invitados de uno de los inquilinos, que estaban en una fiesta en el Salón de Uso Múltiples (SUM), le dieron una paliza a uno de los propietarios cuando les pidió si podían bajar la música, según consta en la denuncia de la víctima.

“Cuando estoy en el edificio, miro para todos lados por miedo, estoy con miedo”, contó Lucas F., de 29 años, este lunes con el ojo visiblemente morado. Por su parte, el abogado de la víctima aseguró que presentará la denuncia formal ante la Unidad Fiscal Este porteña por el delito de amenazas coactivas, que se suma al de lesiones graves que reportó ante la Comisaría Vecinal 2B de la Policía de la Ciudad.

Además, el defensor solicitará que se le imponga a los agresores una restricción de acercamiento y prohibición de contacto por un radio de 200 metros.

De Nochebuena a Nochemala

La víctima es contador y propietario de uno de los departamentos del edificio donde, de acuerdo a su relato, el pasado 25 de diciembre había una fiesta en el SUM. Él vive justo en el piso que está debajo del salón. En diálogo con el medio A24, Lucas relató que llegó ese miércoles de Navidad a su casa cerca de las 19 y que desde la planta baja se escuchaba la música alta que había en el SUM, que está en el último piso: “Era temprano y me la banqué”.

Cerca de las 22 de ese martes, el hombre decidió sacar a su perro a pasear. La fiesta en el SUM seguía y el volumen de la música no había bajado. En el ascensor dijo que se encontró con tres invitados con latas de bebidas alcohólicas en sus manos, dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad colombiana. Aprovechó y les pidió si podían bajar la música.

Lucas F., la víctima.

“Me dijeron: ‘Sos un amargado, es Navidad y hay que festejar’. Estamos hablando del 25 a la noche, no de Nochebuena. Me empezaron a molestar e intenté no engancharme. Pero cuando salí seguían los insultos cada vez más violentos. Les pedí bien, pero me seguían y uno me pegó por la espalda, yo reaccioné y se vinieron los tres encima”, recordó Lucas.

“Cuando caí al piso no me paraban de pegarme. Me dieron puntinazos en la nuca, pensé que no iban a parar y me iban a matar”, afirmó la víctima y especuló con que el que estaba vestido de blanco era médico. Hasta el momento los otros dos agresores no fueron aún identificados, por lo que el letrado que patrocina a Lucas, Alejandro Broitman, solicitará que el inquilino que los invitó sea citado a declarar para dé sus nombres.

Palermo: les pidió a los invitados de su vecino que bajen la música y le dieron una paliza.

En diálogo con el mencionado medio, el abogado también sugirió que van a pedir que sean expulsados del país y que se le retire la matrícula al médico. “Lo amenazaron”, agregó. Tras el ataque, Lucas fue hasta el Hospital, donde le constataron lesiones en rostro y cabeza y le dieron un antibiótico por un sangrado maxilar.

En ese marco, el consorcio, según comentaron la víctima y su abogado, multó al inquilino que invitó a los agresores con una multa que supera los 100 mil pesos y le prohibió el uso del SUM por tres meses.

