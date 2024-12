Le robaron el celular con recuerdos de su hija fallecida e implora ayuda para recuperarlo

Una mujer de Córdoba sufrió un robo en su casa y perdió un objeto invaluable: el celular que contenía audios y fotos únicas de su hija fallecida. Desesperada, pide a los ladrones que se lo devuelvan.

Un hecho de inseguridad dejó a Florencia, una vecina del barrio San Nicolás en Córdoba, con una pérdida que trasciende lo material. Este miércoles, mientras estaba en su trabajo, delincuentes ingresaron a su vivienda y robaron varios objetos, incluyendo un celular que guarda recuerdos irremplazables de su hija fallecida.

Le robaron el celular con recuerdos de su hija fallecida e implora recuperarlo (Foto: Instagram florambros)

El robo ocurrió a las 16:30 en la calle Helsinki. A pesar de que la alarma de seguridad detectó movimientos y los vecinos llamaron a la policía al ver a extraños en la puerta, los ladrones ya habían huido. Arrancaron el sistema de alarma, forzaron una ventana del living y revolvieron toda la casa, llevándose dos televisores, perfumes y cargadores. Sin embargo, el mayor golpe fue la pérdida del Motorola G100 turquesa con funda rosa que pertenecía a su hija.

“Ese celular lo usó todo el tiempo en el hospital. Se sacaba fotos y nos enviaba audios porque nos turnábamos con mi mamá para cuidarla. Esos archivos no los tengo en otro lado”, explicó Florencia con la voz quebrada.

Florencia pide que le regresen su celular robado (Foto: Instagram florambros)

La madre aseguró que no le importan los demás objetos robados, solo recuperar ese teléfono. “Estoy dispuesta a comprar si me lo venden. Para ellos no vale nada, pero para mí significa todo”, expresó, apelando a la humanidad de quienes lo tengan en su poder.

La comunidad local ha comenzado a movilizarse para ayudar a Florencia a recuperar el celular. En redes sociales, el pedido de devolución del aparato con los recuerdos de su hija ha tocado los corazones de cientos de personas, quienes replican su mensaje con la esperanza de que alguien lo devuelva.

Quien tenga información al respecto puede brindarla al número de Florencia: 3512 22-5122 o a su cuenta de Instagram: florambros.