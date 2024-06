Le robaron el auto y lo incineraron: “Mi primer auto no me duró ni 9 meses”

Vecinos de Villa Hipódromo, Godoy Cruz, fueron testigos de un nuevo caso de inseguridad. Ladrones escaparon en el auto de una joven y, tras incinerarlo, lo abandonaron en la calle.

La víctima fue Micaela Llaneza, una joven a la que le abrieron el portón de su casa y le robaron varias pertenencias, entre ellas, su auto VW Fox, que había comprado hace tan solo 9 meses. Indignada por el robo, la joven se volcó en su red social de Instagram a modo de descargo.

Posteo de la víctima. Captura: Instagram

“Siento mucha tristeza e impotencia. No solo voy a tener que mudarme por miedo, si no que también voy a tener que buscar trabajo y movilidad nueva. Me hicieron un daño psicológico terrible y todo lo que conlleva cuando te roban, violan tu intimidad, tus cosas”, escribió Micaela en una de sus historias.

Además, la víctima detalló que no es la primera vez que ocurren hechos de inseguridad en la zona. “Esto es permanente y necesito una solución ya, la desilusión y los días de trabajo y cansancio me los juego al truco. Yo quiero mis cosas intactas, como las cuido, y que alguien pague por eso”, manifestó en la historia siguiente.

Posteo de la víctima. Captura: Instagram

Y concluyó: “Las personas que me conocen saben el esfuerzo que hice para tener mi primer auto, el cual no me duró ni 9 meses. La tristeza que tengo no se la deseo a nadie, pero ya es momento de que alguien se haga cargo”.

El auto robado en Villa Hipódromo. Captura: X / @MATIPASCUALETTI

Seguí leyendo: