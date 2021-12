Le amputaron la pierna por un accidente que provocó un acosador callejero: “Me cagaron la vida”

Una chica de 17 años perdió una de sus piernas debido a un accidente de tránsito que habría provocado una situación de acoso callejero. Por el hecho desvincularon del club a un conocido basquetbolista cordobés.

Aunque el hecho ocurrió la semana pasada, recién este lunes la víctima pudo hablar de lo sucedido. Milagros contó que había salido con sus amigas de entre 17 y 20 años.

Mientras esperaban un remís en la calle una camioneta Amarok azul frenó la marcha frente a las mujeres. El conductor era el basquetbolista profesional Gastón Federico Elías (22).

Junto a él viajaban otros dos jugadores, Cristian Amicucci (36) y Francisco Pedano (21), todos integrantes del plantel de Instituto de Córdoba. Venían del boliche “María María”, localizado a unas ocho cuadras de allí.

“Nos dijo que hiciéramos un after con ellos, que nos subiéramos a la camioneta. Nosotras no le contestamos, los ignoramos. Ellos insistieron y nos querían llevar a toda costa”, contó Milagros en diálogo con El Doce.

En ese momento apareció un auto Peugeot 207 gris que intentó esquivar a la camioneta estacionada, atropelló a Milagros y chocó contra un poste.

Al ver el accidente Elías, que estaba parado en medio de la calle, hizo marcha atrás y fue. En tanto, el conductor del Peugeot, Walter Alberto Peyretti de 58 años, se quedó a asistir a la joven.

“Le aplastó la pierna. Nosotras zafamos de la nada. Esta vez fue ella, pero podríamos haber sido las cuatro”, dijo una de las amigas de Milagros. La joven fue al hospital de Urgencias, donde los médicos le amputaron su pierna izquierda.

Tras el hecho, el basquetbolista se presentó ante la Justicia, reconoció que huyó del lugar y quedó imputado por lesiones graves culposas, aunque en libertad.

“Me cagaron la vida”

En diálogo con El Show del Lagarto contó que este año la Navidad “fue horrible” pero al menos pudo estar en su casa junto a su familia. “Apenas llegué a mi casa fue un mar de lágrimas”, dijo.

La chica además dijo que aún le cuesta procesar la pérdida de su pierna izquierda. “No me quise ver cuando desperté. Después tomé fuerzas y no lo podía creer, no caía todavía”, confesó. “Me cagaron la vida. Ojalá paguen por lo que me hicieron”, expresó angustiada.

La decisión del club tras el accidente

Tras el accidente, Federico Elías y Cristian Amicucci fueron separados del equipo. La institución de Alta Córdoba, que participa de la Liga Nacional (LNB), resolvió “iniciar un proceso de investigación interna” a fines de establecer “la intervención de los mismos en el hecho” ocurrido en la noche del miércoles pasado en el centro de la capital provincial.

Por el momento, la entidad “rojiblanca” consideró prudente “apartar provisoriamente del plantel a las personas que supuestamente estarían vinculadas en alguna medida al hecho”, dijo en un comunicado.