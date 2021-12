La tía de Salomón dijo que al nene lo llevaron “más de 10 veces quebrado y golpeado al hospital”

La hermana del acusado de matar a Salomón, el niño de 2 años abusado y ultimado a golpes en Neuquén, rompió el silencio, reclamó justicia por el crimen y contó que la víctima había sido llevada, al menos, diez veces al hospital por diferentes episodios de violencia.

Yésica, hermana del detenido Laurentino Andrés (26), se acercó esta mañana al monumento a San Martín junto a un grupo de madres autoconvocadas para pedir justicia. “Ya había varias denuncias, lo había llevado varias veces con golpes al hospital y nunca nadie hizo nada, hasta que llegaron a esperar esto”, aseguró en declaraciones citadas por Diario Río Negro.

Según la hermana del padrastro de Salomón, la madre había llevado “más de 10 veces al nene quebrado y golpeado al hospital y el hospital Heller nunca hizo nada, tenía más denuncias por violencia de los nenes y nadie nunca hizo nada”.

Así quedó la casa del padrastro de Salomón tras la furia de los vecinos - Gentileza / Tw @maucokii

Además, la tía apuntó tanto al padrastro del niño -que está detenido y próximo a ser imputado-, como a la madre y también a un hermano de la madre al que responsabilizó por el abuso.

“¿Por qué tuvieron que esperar que el bebé muera? Queremos justicia por mi sobrinito, dos años tenía, toda una vida por delante y estos hijos de p... se la arrebataron”, lamentó Yésica, quien sumó que hace dos semanas no la dejaban ver al menor.

Quemaron la casa de la familia de Salomón

Las protestas vecinales comenzaron el lunes por la tarde, una vez que se conoció la muerte de Salomón. Vecinas del barrio 7 de Mayo y madres autoconvocadas se movilizaron, increparon a la madre del chico y hubo momentos de tensión, incluyendo la quema de la vivienda familiar.

“De acá se van a ir, el barrio los va a sacar. Ni una lágrima se le cae por su bebé muerto”, se oye en boca de los vecinos en un video viralizado en las redes sociales.

Se espera que durante este martes Laurentino Andrés sea imputado por “homicidio agravado por alevosía y abuso sexual con acceso carnal”.

El caso renovó la conmoción en el país, a pocos días de conocerse el asesinato de Lucio Dupuy (5), ocurrido en La Pampa. En esta causa, la madre y su novia fueron detenidas.

“Hace unos días pedimos justicia por Lucio, pero hoy nos toca de cerca volver a pedir justicia como madres, como tías, como abuelas, que esto no tiene que seguir sucediendo, los niños no se tocan, queremos justicia y queremos que las leyes cambien porque esto no puede seguir pasando. Hoy tenemos que llorar una muerte más en Argentina de un nene que fue brutalmente golpeado y violado, esto no puede seguir pasando, queremos justicia”, señaló una vecina en el reclamo por Salomón.

LÍNEA 102 PARA DENUNCIAR MALTRATO INFANTIL. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de amenaza o vulneración de derechos o si necesitás asesoramiento.