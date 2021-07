La tía de Nadia Podoroska sufrió un terrible asalto: le robaron $450 mil y dijo que “no puede culpar a los ladrones”

La tía de la tenista argentina Nadia Podoroska, quien participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, sufrió un terrible asalto en su casa de Rosario. La ataron, encerraron y le robaron una gran suma dinero, aunque aseguró que no se puede “enojar” con los delincuentes.

“No puedo culpar a los muchachos que me robaron. Yo tengo trabajo, y de lo que me robaron me voy a recuperar. Ellos no tienen trabajo”, aseguró Silvia un puñado de horas después de ser asaltada por tres ladrones que la sorprendieron en su local y luego subieron a su vivienda para sustraerle unos 450 mil pesos, entre pesos y dólares.

Nadia Podoroska participó de los Juegos Olímpicos de Tokio. @canaldeportv | Twitter

La víctima fue atacada en su óptica que está ubicada en las inmediaciones de Provincias Unidas al 799, en barrio Belgrano. Fue sorprendida cuando se preparaba para cerrar el comercio para ir a ver el partido de su sobrina en los Juego Olímpicos. Según contó, los delincuentes “entraron por el garage, por la puerta de atrás. Me estaba preparando para irme a mi casa a ver el partido cuando se me abalanzaron encima”.

Y agregó: “Eran tres personas. Me encapucharon, maniataron y se quedaron como una hora y media. Dos me sacaron las llaves y se fueron a mi departamento, y el otro se quedó conmigo adentro de la óptica”.

Silvia contó que le tocó vivir un momento sumamente angustiante. Pero sorprendió al revelar que no se puede “enojar” con sus agresores. “No puedo culpar a los muchachos que me robaron. Yo estaba alterada e hiperventilada y uno de ellos me ventilaba y me decía que no me preocupe porque no son asesinos. Que solamente querían plata, y que el tenia a la mamá enferma”, aseveró.

Para explicar sus sensaciones, enfatizó: “Yo tengo trabajo, y de lo que me robaron me voy a recuperar. Ellos no tienen trabajo. Estoy enojada conmigo misma porque quiero enojarme con los ladrones y no puedo”.

Por último, dijo: “Algunos me dirán que soy una estúpida porque me preocupo por los ladrones. Fue terrible, pero no los puedo culpar”.