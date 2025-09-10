10 de septiembre de 2025 - 14:40

La profesora buscada por la nena armada se escondió, pudo escapar y ahora está internada

La menor de 14 años que se atrincheró en la escuela Marcelino Blanco, de La Paz, protagonizó una discusión con un compañero previo a los disparos.

Menor atrincherada en La Paz. Una orden judicial impide publicar, difundir o divulgar imágenes o representaciones gráficas de la adolescente, de sus familiares directos, de su domicilio, de su establecimiento educativo, o de cualquier otro elemento contextual que permita su identificación directa o indirecta.

Los Andes | Rodrigo Cuello
Por Rodrigo Cuello

La Paz aún no sale del shock. Una alumna de 14 años ingresó con un arma de fuego, disparó en reiteradas oportunidades y amenazó a compañeros y personal de la escuela Marcelino Blanco, luego se atrincheró en una de las aulas, donde "pidió por una profesora para negociar".

Menor atrincherada en La Paz. Una orden judicial impide publicar, difundir o divulgar imágenes o representaciones gráficas de la adolescente, de sus familiares directos, de su domicilio, de su establecimiento educativo, o de cualquier otro elemento contextual que permita su identificación directa o indirecta.

Esta docente, según confirmaron a Los Andes testigos, se escondió en una de las aulas luego de que un colega le advirtiera que la alumna pedía explícitamente por ella. La adolescente ya deambulaba con el arma de fuego entre sus manos y ya había realizado varios disparos. Por esto, la profesora se ocultó, nadie sabía cuál era la verdadera intención de la menor. De hecho aún se desconoce.

Según testigos, alrededor de las 9.30, la menor ingresó al baño de la escuela, luego de que una preceptora advirtiera la grave situación, tras la finalización del primer recreo. Minutos más tarde estaba previsto un acto por el Dia del Maestro. Allí, analizaron después los testigos, habría cargado el arma (que sería de su padre) y luego disparó al aire "para llamar la atención". Todos corrieron a las aulas, aunque muchos lo hacían incrédulos, sin atribuir los estruendos a verdaderos disparos.

Uno de los compañeros que advirtió la explosión, la avanzó y le dijo: "¿Tiraste un chasquiboom?", a lo que la menor respondió desafiante mostrando el arma.

Tras esto, se desató el pánico. La menor armada regresó a su aula y apuntó a un compañero, con quien, según relatos tenía una mala relación por constantes burlas, y le dijo "A vos te voy a matar".

Embed - Tensión en La Paz: una alumna de 14 años ingresó armada a una escuela de La Paz

Al mismo momento, decidió salir en busca de "Raquel", su profesora de matemática, aún se desconoce si pretendía contención o si su objetivo era agredirla. Mientras iba caminando por el pasillo, realizó otros disparos, y se apuntó el arma hacia su cabeza. "La policía llegó y se quedó en la esquina, no se acercó a la escuela", relató una testigo.

Luego, con la llegada del efectivos policiales comenzó una rápida evacuación de alumnos y docentes. "Algunos chicos se sufrieron un ataque de nervios y fueron asistidos para escapar". Los alumnos conmocionados fueron atendidos en el hospital de La Paz.

Tras minutos de tensión y pánico, la menor se atrincheró en una de las aulas y pedía que “para negociar” la presencia de la “profesora Raquel”.

Esa profesora pudo salir en la evacuación junto a los alumnos y permanece internada en el hospital de La Paz tras una fuerte crisis de nervios, agregaron las fuentes.

Hasta ese departamento del este mendocino llegó el cuerpo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), además de personal policial, todo supervisado por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier. Tras más de cinco horas de negociaciones, la menor finalmente decidió entregar el arma de fuego y la situación concluyó sin heridos.

