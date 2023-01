La polémica frase que usó la novia de Lucas Pertossi después de la golpiza a Fernando: “Son chicos de bien”.

Luego de la brutal golpiza que terminó con la vida de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, la novia de Lucas Pertossi había brindado una entrevista televisiva donde negó las acusaciones sobre su novio y aseguró que no era agresivo.

En ese momento, Karen habló con Telenoche tras conocerse la muerte de Fernando y señaló que eran “chicos de bien” que “estudian, trabajan y no tienen tiempo de meterse en problemas”.

“A mí me dejó muy destrozada, pero él es mi novio y lamentablemente me toca el lugar de acompañarlo porque es mi familia, al igual que la familia de los otros chicos”, indicó la novia del rugbier.

Lucas Pertossi, uno de los acusados más complicados por la crimen de Fernando Báez Sosa.

“Son chicos tranquilos y la gente habla sin saber”

A su vez, Karen negó que los Pertossi y sus amigos sean violentos y hayan participado de otras peleas. “Son chicos tranquilos y la gente habla sin saber”, afirmó. Al mismo tiempo, la joven resaltó: “Lucas no es agresivo, él es un amor conmigo, no sé por qué dicen todas esas cosas. No dudo de nada porque yo sé cómo son los chicos, sé a quién tengo al lado mío y la verdad es que se dicen muchas cosas falsas”.

Al ser consultada sobre cómo se sentía Pertossi tras lo ocurrido, Karen señaló que el joven se sentía “muy arrepentido” de lo que pasó, detalla Radio Mitre.

“Está muy mal porque la verdad que lo que pasó fue una tragedia. Me mantuve muy lejos de los medios y más allá de lo que me dicen sus papás, no tuve otra información”, concluyó en dicha entrevista.

Juicio por el asesinato de Frrnando Baez Sosa en los tribunales de Dolores. / Foto: CLARIN

Continúa el juicio

Ayer viernes se llevó adelante la quinta audiencia del juicio oral por el asesinato de Fernando Báez Sosa, donde se determinará la pena para los rugbiers acusados. Durante el día declararon el comisario mayor Lucio Pintos, a cargo de la Jefatura Departamental Pinamar y el policía Mariano Vivas.