La mujer que detuvieron por besar a su novia denunció abuso policial: “Me desnudaron”

Mariana Gómez, la joven que en 2019 fue condenada por resistencia a la autoridad y lesiones contra dos efectivos que la detuvieron por besarse con su novia en la estación de subte de Plaza Constitución, denunció violencia policial.

Tras cuatro años de lucha, Gómez fue absuelta en abril de este año y hoy, en el Día internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, se conocieron detalles de la detención.

“A mí me desnudaron. Yo estaba en un calabozo con cinco policías y todos me decían que me sacara la ropa, que me abriera de piernas y me parara, que me agachara con las piernas abiertas y fue prácticamente otra violación con todo un personal policial dentro de un calabozo, que en realidad eso no se hace”, sostuvo Mariana Gómez en diálogo con Clarín.

El hecho ocurrió en 2017 cuando Gómez y su novia Rocío Girat estaban en la estación de subte de Plaza Constitución.

El efectivo Jonatan Rojo se acercó a la pareja y le ordenó a Mariana que apagara un cigarrillo que en ese momento estaba fumando. Tras un intercambio de palabras el oficial la tiró al piso y le apoyó la rodilla en la cabeza.

Mariana se defendió y en un video que se viralizó ese año ella explicó que agredió a la policía Karen Villarreal y le arrancó un mechón de pelo. La Policía sostuvo en esas imágenes, que la detuvieron por “fumar un cigarrillo” y reconocieron que también la llamaron “pibe”.

Mariana Gómez y su novia

“Marian estuvo dos horas esposada en Constitución. De ahí fue trasladada a la dependencia de Boedo”, le contó su esposa Rocío al mencionado diario.

“Eso se hace cuando uno va a entrar al penal, pero bueno. Yo esa información no la tenía en el momento. Me dicen, ‘Bueno, entrá ahí, quitate la ropa y andá pasándomela’. Cuando yo le cuento esta secuencia a mi abogado me dice que esto no se hace hace, que eso está prohibido, que es un mal accionar de la Policía porque eso se hace en el penal antes de ingresar”, describió Gómez sobre el trato policial durante su detención.

Absolución

El 7 de abril de este año, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó hoy un fallo de primera instancia y absolvió a Mariana Gómez.

Tras cuatro años y “rechazar todo tipo de probation que le fue ofrecida, Mariana fue absuelta al considerar la Casaciónque sufrió un acto de discriminación y que eso justificó su accionar”, dijo a Télam Lisandro Teskiewicz, abogado de la mujer.

Las jóvenes aseguraron en ese momento que la aprehensión fue un acto de lesbofobia, que se hizo evidente también en la forma de dirigirse a Mariana como “pibe” por parte de uno de los policías. Los efectivos adujeron que Gómez respondió mal tras ser apercibida por estar fumando en un lugar prohibido.

“Había un montón de gente fumando. Nosotras de hecho habíamos fumado antes de ese cigarrillo y la Policía no había dicho nada”, contó en el momento que realizó la denuncia.

“El fallo es muy importante para toda la comunidad LGBTQ, porque Casación reconoce que hubo un acto de discriminación tanto del oficial de justicia como del empelado de Metrovías y la jueza de primera instancia que la condenó hizo valoración de la prueba que continuó con esa discriminación”, dijo el abogado de Gómez.

Para los jueces “la orden de detención del oficial de Policía contra Mariana tiene su origen en un acto de discriminación por lo que ella tenía derecho a defenderseya que no esta obligada a soportar ese acto”.

“Esta parte del fallo es fundamental ya que no sólo habla de Mariana y Roció sino de todes les habitantes les habitantes que no estamos obligados a soportar que nos discriminen, por eso Mariana tuvo derecho a resistirse”, explicó.