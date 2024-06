La mamá de Loan afirmó que tiene “el presentimiento de que hoy va a aparecer”

La mamá de Loan Danilo Peña, María Noguera, aseguró que “está con esperanza” y que tiene “el pálpito de que hoy va a aparecer”, en una entrevista con Crónica TV.

Durante la entrevista, solicitó a los que lo tienen que “lo entreguen acá en la puerta de mi casa, que no le hagan nada”. También apuntó contra los detenidos diciendo que “alguno tiene que hablar, decir qué hicieron con él”.

Acerca de su estado emocional, la mamá del niño confesó: “No sé de dónde saco la fuerza. Por ahí me caigo, tengo una angustia, el ruido de Loan que me falta y no puedo hacer nada”. “Estoy destrozada, sus hermanitos lo están esperando. Tengo un pálpito que hoy va a estar conmigo. Esa es nuestra esperanza. Si alguien lo ve quiero que me avise”, dijo.

Además habló sobre su suegra y manifestó que nunca tuvo conversaciones con ella. “Fui una sola vez a su casa y después nunca más pisé. De todas formas, nunca dudé de ella, pero igual no hay que confiar en nadie”, comentó.

Por otro lado, le dejó un mensaje a la persona que tendría a Loan: “le pido por favor que me lo devuelva, si es posible en la puerta de mi casa. Quiero que se lo dé a alguien o le digan que lo devuelva a la familia. Muy agradecida voy a estar. Lo quiero sano y salvo”, pidió la madre del niño.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio en Algarrobal, un paraje en 9 de Julio, Corrientes. Es un niño de 0,90 metros de altura y 26 kilos de peso, con tez trigueña, cabello castaño oscuro y ojos marrones. Tiene una cicatriz en la cabeza, en el sitio donde tiene un remolino.

En el momento de su desaparición, llevaba puesta una camiseta de fútbol negra, pantalones y botines. A pesar de los numerosos esfuerzos operativos realizados desde entonces para encontrarlo, la tensión y la preocupación por su paradero aumentan con el paso de los días.