La madre de Guadalupe tiene miedo de que hayan sacado a su hija de San Luis: siguen los rastrillajes

Este lunes se cumple una semana sin rastros de la pequeña Guadalupe Belén Lucero, la niña de 5 años que fue vista por última vez el 14 de junio por la noche, en la vereda de la casa de su tía en el Barrio 544 Viviendas (al sur de la Ciudad de San Luis) y donde estaba jugando a la rayuela. Desde entonces, todo un país la busca y está en vilo y expectante ante cualquier novedad o indicio que pudiera servir para dar con su paradero; pero la tensión y la angustia aumentan cada vez más ante el paso de los días y la ausencia de pistas sobre la niña.

Guadalupe Lucero se encuentra desaparecida desde el lunes 14 de junio por la noche, en San Luis. El Diario de la Republica

Mientras más de 400 policías de San Luis, bomberos y voluntarios de todas las provincias y hasta binomios de adiestradores y perros rescatistas la buscan por distintos puntos de la provincia puntana -que está prácticamente cerrada, por lo que cualquier auto o vehículo que intenta salir de la provincia es revisado minuciosamente en búsqueda de la niña-; en su familia la preocupación es una constante.

Yamila Cialone, madre de la niña, dijo estar preocupada y con miedo de que su hija haya sido sacada de la provincia por un supuesto secuestrador (o secuestradores) desde el primer momento. “Estoy con miedo desde el primer día, no sé qué decir, solamente quiero que mi hija aparezca, tengo la esperanza de que vuelva conmigo, de poder abrazarla, de escucharla que me rete, de que me haga rabiar. Esto no tiene que dejarse pasar, Guada tiene que aparecer, seguir conmigo”; destacó -angustiada- la mujer en declaraciones al diario de San Luis, El Chorrillero.

La fotografía y los datos que compartió el Gobierno nacional como parte del programa Alerta Sofía para dar con Guadalupe Lucero. Gentileza

El miedo de la madre de la niña y la teoría de que haya salido de la provincia -por la fuerza- antes de que comience la intensa búsqueda y los rigurosos controles están fundados en que el mencionado barrio de la capital puntana tiene varias salidas directas a la ruta. En ese sentido, la teoría que aterra a la madre de la niña es que en el mismo momento en que se la llevaron el lunes pasado por la noche, la hayan sacado de San Luis.

“Ella no se va a ir con nadie que no conozca. Es divina, pero no es muy dada”, explicó la mujer a El Chorrillero, abonando el temor a un posible secuestro. Además, la madre de Guadalupe destacó que ella “vivía por ella y ella estaba conmigo las 24 horas del día, sé todo de ella, sus mañas, sus gustos, ella tiene que estar conmigo y con nadie más”.

Los detalles de la búsqueda

Durante el fin de semana, la guardia se mantuvo alta y la búsqueda y rastrillajes con el objetivo de dar con Guada o con rastros de su paradero no se interrumpieron. Los intensos operativos -terrestres y aéreos (participan hasta drones)- ya llegaron hasta la zona de Potrero de los Funes, enfocados en el barrio donde fue vista por última vez la pequeña, en la zona de la Autopista de las Serranías Puntanas y en la Ruta Provincial 3.

Las fuerzas de seguridad que parcicipan en la búsqueda de Guadalupe Lucero se despliegan para realizar uno de los tantos rastrillajes sobre la Ruta 7. ANSL | ANSL

También en la localidad de Villa Mercedes se intensificaron los controles en los autos y vehículos que llegaban a este punto de la provincia de San Luis.

Alerta Sofía y recompensa de 2 millones de pesos

Luego de que transcurrieran las primeras horas sin datos certeros sobre Guadalupe y su posible paradero, su foto comenzó a replicarse en todas las redes sociales y medios de comunicación. Para ello fue fundamental que se active el programa Alerta Sofía, impulsado por el Gobierno nacional y que -justamente- consiste en viralizar la foto y los datos de la búsqueda de niños, niñas y adolescentes que puedan estar en peligro, replicándolos en distintas plataformas y medios de comunicación.

El propio Gobierno nacional, además, fijó una recompensa de 2 millones de pesos para quienes puedan aportar datos certeros sobre Guadalupe y que permitan dar con la niña de 5 años.

Missing Children también compartió los datos de la búsqueda de Guadalupe Lucero. Gentileza

Al momento de su desaparición, Guadalupe llevaba una campera de color negra con corderito interno de color rosado, calza rosada con dibujos estampados, botas, un buzo de algodón frisado con la palabra “Love” en el pecho; mientras que debajo del buzo llevaba otro de lana de color blanco con pompones de colores y una polera de algodón.