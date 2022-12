La joven apuñalada en Godoy Cruz evoluciona, mientras que su ex pareja fue trasladada al penal

El joven de 32 años acusado de intentar asesinar a su novia en la casa que compartían en Godoy Cruz fue trasladado al penal imputado de tentativa de femicidio, luego de que le dieran el alta por las lesiones que presentaba cuando fue detenido.

Para la Fiscalía de Homicidios, Juan Salvador Tenaglia se autolesionó luego de haber apuñalado a su pareja. La víctima continúa internada en terapia intensiva del hospital Central, pero su cuadro evoluciona favorablemente.

Durante la mañana del último sábado, las calles de barrio Fuchs de Godoy Cruz se inundaron de gritos de ayuda que derivaron en un llamado al 911 alertando una situación de violencia de género, en una vivienda de la calle Lago Hermoso.

Cuando llegaron los primeros efectivos policiales se encontraron con un cuadro teñido de horror. Se trataba de la vivienda de una pareja de 32 años, cada uno. Ella yacía en el suelo inconsciente bañada en sangre y con visibles puñaladas en todo el cuerpo, mientras que él estaba malherido, al parecer, con la misma arma.

Los médicos de la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado que llegaron hasta la vivienda de la joven pareja constataron que la muchacha aún seguía con vida, pero necesitaba de asistencia de alta complejidad de manera urgente, por lo que fue derivada al hospital Central, donde quedó ingresada en terapia intensiva.

La joven fue operada de inmediato debido a las puñaladas. Pero además presentaba fracturas de costillas, lesiones en los tendones de las manos y múltiples golpes, la mayoría de ellos en el rostro.

“Hemodinámicamente estable y entubada. Presenta cortes múltiples que no han comprometido ningún órgano vital. Se le colocó un tubo pleural”, informaron a Los Andes desde el hospital. Además, los profesionales estiman que si responde bien a la extracción del líquido en los pulmones podría pasar a sala común en los próximos días.

De alta y trasladado al penal

Por su parte, Tenaglia debió ser derivado con custodia policial al hospital Lagomaggiore, debido a las heridas de arma blanca que presentaba. El hombre quedó ingresado mientras que la causa comenzó a ser investigada por la fiscalía de Violencia de Género. Sin embargo, horas más tarde, la causa pasó a manos de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, debido a la gravedad de la situación.

Tras recabar las primeras pruebas en un trabajo en conjunto con personal de División Homicidios y de la Policía Científica, la representante del Ministerio Público Fiscal imputó a Tenaglia de tentativa de homicidio. Ayer, el victimario fue trasladado al penal tras haber recibido el alta médica y ahora deberá declarar frente a la fiscal.

Esa mañana cuando llegaron los policías, el acusado les dijo que eran ex pareja y que se habían juntado a cenar la noche anterior, pero que en horas de la mañana habían comenzado una fuerte discusión que terminó con ambos lesionados.

No obstante, los sabuesos no descartan la hipótesis de que Tenaglia buscaba asesinar a su ex pareja y que se autolesionó con el objetivo de simular una pelea en la que él buscaba defenderse.