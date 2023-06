La “Hiena” Barrios recuperaría la libertad y su expareja estalló en llanto: “Hay corrupción judicial”

Jorge Rodrigo “La Hiena” Barrios podría quedar en libertad este sábado y su expareja, quien lo denunció por vilencia de género, estalló en llanto en televisión y aseguró que se trata de “corrupción judicial”. El exboxeador quedaría libre en el día de reflexión y manifestación colectiva en repudio a las violencias por motivos de género.

Soledad Muñoz, la ex e Barrios, comentó en A La Tarde (AméricaTV) que recibió un llamado del juzgado de San Isidro en el que le informaron que mañana (por el sábado 3 de junio) su expareja, condenado a prisión por violencia de género obtendría la libertad.

Ante esta situación, la mujer confesó tener temor por su vida y la de su hijo. Además, Soledad asegura que en todo este tiempo recibió amenazas de todo tipo, de parte del entorno del excampeón.

“Yo apelé a la causa y el juez, por determinación de él, decidió cambiar la carátula para no tener en cuenta todo lo investidado. Aparte no está preparado para que le den la libertad”, expresó la mujer, visiblemente angustiada.

Habló Soledad, la pareja de la Hiena Barrios.

“Minimizaron toda la situación”, dijo y luego rompió en llanto: “Quiero que quede en claro que acá hay corrupción judicial a más no poder (...) No solo que no tengo protección, sino que mi hijo y yo sufrimos violencia institucional frente a varios policías”.

“Si a mi, a mi entorno o a mi hijo nos pasa algo, que quede expuesto públicamente que hace más de un año que vengo pidiendo justicia y esto no es justicia. Cómo me van a avisar 10 minutos antes que a él le van a dar la libertad”, agregó entre lágrimas.

La Hiena Barrios estaba detenido por haber maltratado a su expareja

Rodrigo Barrios, apodado la “Hiena”, fue sentenciado por el juez Facundo Ocampo de San Isidro a un año y cuatro meses de prisión por haber atacado y amenazado a una mujer en su hogar ubicado en Tigre, provincia de Buenos Aires. El acusado estaba detenido desde febrero de 2022 por una causa de violencia de género.

La sentencia se produce después de que María Soledad Muñoz, expareja del acusado, presentara una denuncia contra él.

Sin embargo, Muñoz expresó su descontento con la pena impuesta: “Esta pena es una vergüenza. No se tuvieron en cuenta muchas cosas en el juicio, pero sé que tengo el derecho de apelar y así lo voy a hacer. Ya hablé con la fiscalía para pedir otra condena” contó la víctima al medio 0223.

Cómo fue el juicio contra la Hiena Barrios

María Soledad Muñoz denunció a Rodrigo Barrios después de que la golpeara y amenazara de muerte con un ama de fuego. El exboxeador quedó detenido el 4 de febrero de 2022 y desde entonces está en prisión.

En el juicio que comenzó el 28 de marzo, Barrios estaba acusado por delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por media violencia de género y amenazas agravadas por el uso de armas. Los fiscales había pedido dos años y seis meses de prisión, pero el magistrado dispuso una condena menor.

Rodrigo Barrios fue detenido el 4 de febrero de 2022. Foto: web.

La víctima expresó su descontento con el fallo: “Fue una vergüenza. Se vulneraron mis derechos. Hicieron lo que quisieron, y tanto él como su entorno mintieron” y agregó “Barrios quiso agredir al fiscal porque no le gustó el tiempo de condena que le pidió al juez”.

Además, según contó Muñoz, durante el juicio Barrios la vinculó a ella con la familia de Yamila González, la joven embarazada que murió luego de que el exboxeador protagonizara un accidente de tránsito en Mar del Plata en 2010: “Él desvirtuó todo y agregó a personas inocentes fuera de este caso: inventó que yo me vinculaba con la familia de Yamila González, la chica que falleció por el choque múltiple que causó Barrios en Mar del Plata. Dijo mentiras horrorosas. Es un monstruo”.

