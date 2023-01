La familia que volvía de “cartonear” y encontró la tragedia: un padre y un hijo muertos

Anoche, una familia que se dedica al “cartoneo” fue víctima de un fatal accidente en una oscura calle de San Rafael: el jefe de la familia y su hijo fallecieron en el lugar, en tanto que una niña de 6 años continúa internada en grave estado.

Milagrosamente, otras tres niñas y su madre, salvaron sus vidas porque iban por el otro lado de la calle Luis Daudet, que no tiene veredas ni estaba iluminada. El conductor se escapó el lugar pero su padre lo entregó a la justicia.

Según las primeras averiguaciones policiales, un Citroën Berlingo conducido por: Bruno Yamil Nicola Sánchez (20) circulaba por la calle Luis Daudet hacia el este y a la altura de la numeración 300 –a unas 20 cuadras de kilómetro 0 de San Rafael- atropelló a Jonathan Grandon (34) que se desplazaba en una bicicleta, llevando a su hija Abril (6) al tiempo que tiraba un carro, e impactando también a Facundo (11) que caminaba por costado sur de la calle.

Milagrosamente salvaron la vida otras tres hijas de Grandon, niñas de 4, 5 y 6 años que, en el momento del impacto, iban por la banquina contraria junto a su madre.

Minutos después del accidente, una ambulancia del SEC llegó al lugar y el médico constató el fallecimiento del padre y de su hijo Facundo. Mientras que la Abril fue trasladada al Hospital Schestakow donde fue atendida por politraumatismo grave, quedando internada en terapia intensiva. Su hermanita de 5 años también fue llevada al hospital pero no se encontraba lesionada.

El conductor escapó y luego se entregó

El conductor de vehículo escapó del lugar pero fue captado por las cámaras de seguridad de una calle cercana –las imágenes captaron el vehículo pero no el accidente- por lo que su identificación de conductor estaba a punto de ser conocida.

En ese trámite estaba la policía de la Comisaría 38, cuando apareció el padre del conductor e informó la identidad de su hijo, el domicilio –barrio Comisso- por lo que los uniformados fueron al lugar indicado, secuestraron el vehículo y detuvieron a Bruno Nicola y le realizaron un test de alcoholemia que determinó que no había consumido bebidas alcohólicas.

Según explicó una fuente policial que trabaja en el caso, al momento de siniestro la calle Daudet no estaba iluminada y ni las bicicletas ni el carrito tenían luces u ojos de gatos que permitieran advertir su presencia, por lo que no habría que descartar que el automovilista no haya visto a las víctimas.

Pero, por lo pronto, Nicola no ha declarado por lo que habrá que esperar las próximas horas para ver que imputación recae sobre el conductor. Es que si bien escapó del lugar, su padre lo entregó rápidamente por lo que habrá que ver si se produjo un abandono de las víctimas.

Una familia dedicada al cartoneo

Según explicó una fuente policial, la familia Grandon se dedicaba a la recolección de residuos como botellas y cartones que luego vendía. Anoche, habían realizado su trabajo en la zona del centro de la ciudad y se dirigían a su casa, en el humilde barrio El Molino, cuando se produjo la tragedi vial

“Cuando llegaron los primeros efectivos, la madre de los niños estaba en shock, sobre su hijo fallecido. Tuvimos que esperar a que se calmara un poco y luego sacarla para que trabajaran los médicos y peritos”, explicó la fuente consultada.