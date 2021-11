La desgarradora carta del papá de Lucio Dupuy: “Perdoname, no llegué a tiempo”

El padre de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado a golpes en La Pampa, le dedicó una desgarradora carta a su hijo, mientras continúa la consternación por el crimen, que tiene como detenidas a Magdalena Espósito Valiente -mamá de Lucio- y su novia, Abigail Páez.

A través de Facebook, Christian Dupuy expresó su dolor por el entierro del pequeño.

“A solo pocas horas de tu entierro en ese lugar que siempre tantos escalofríos me dio, para que tu cuerpito en paz descanse, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder haber pegado un ojo mirando al pasillo para ver si te veía dejando mi mano extendida para ver si me tocabas, buscando explicaciones pensando si todo esto es verdad, torturándome con tu imagen en ese cajoncito, y pidiéndole respuestas a Dios, hijo mío”, dijo el hombre.

“Me dejás con el alma rota buscando ‘el porqué’ de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo”, agregó.

La carta de despedida que publicó Christian Dupuy, papá de Lucio, en Facebook

“Ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia, ahora comprendo cuando hacíamos videollamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando, por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio... Tenías miedo y yo no me di cuenta”, señaló el padre de Lucio, en referencia a las videollamadas de $3.000 que, según el abuelo de la víctima, le cobraban Espósito Valiente y su pareja Páez.

Christian Dupuy, el padre de Lucio, el nene de 5 años asesinado en La Pampa - Gentileza

En el cierre de su carta, el papá de Lucio indicó: “Perdoname, hijo, no llegué a tiempo. Ay, hijito, cómo me duele el alma. Mi rusito, mi gringo, te amo tanto, ya no puedo seguir más mi vida. ¿Dónde encuentro las fuerzas que me mandás, hijo? Te amo. Perdoname por no poder hacer nada”.

Vale recordar que Christian Dupuy contó que había solicitado la tenencia de su hijo, pero que se la negaron.

“La Justicia nunca me escuchó, siempre favoreció a la madre por más abogados y mediaciones que realice. Hoy pagó mi hijo, pero no solo escuchen a la madre, papá también sufre en silencio”, señaló.

Quiénes son las mujeres detenidas por el crimen de Lucio Dupuy

Magdalena Espósito Valiente, mamá de Lucio, y su novia Abigail Páez son las dos detenidas por el homicidio de Lucio, ocurrido en Santa Rosa (La Pampa) el viernes por la noche.

Una de las mujeres acusadas del crimen de Lucio está alojada en la Seccional Sexta y la otra, en la Unidad Funcional de Género. Se espera que sean imputadas en las próximas horas.

Las dos mujeres detenidas por el crimen de Lucio Dupuy (5), ocurrido en La Pampa - Gentileza

“El cuerpo tenía desde mordeduras, quemaduras de cigarrillos, golpes con objetos contundentes, de todo... algo pocas veces visto”, aseguró una fuente judicial con acceso al expediente.

En una foto publicada por El Diario de La Pampa, las mujeres aparecen junto a Lucio, quien lleva un pañuelo en el cuello, que le sostiene el brazo derecho lesionado. Se trata de un indicio del maltrato que sufría el niño.

La foto que revela los maltratos que sufría Lucio, el niño de 5 años asesinado en La Pampa. Al chico se lo ve junto a la mamá y su novia usando un pañuelo por una lesión en el brazo. Gentileza / El Diario de La Pampa

LÍNEA 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de amenaza o vulneración de derechos o si necesitás asesoramiento.