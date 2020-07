La adolescente apuñalada en San Rafael sigue grave y su agresor no emite palabra: “Es un ente”

Mientras Diego Ángel Lea permanece alojado en una celda y no pronuncia palabra sobre el salvaje ataque a Tatiana Guzmán, la adolescente apuñalada cinco veces en Atuel Norte continúa estable pero no cambia la condición de “estado crítico”.

El hecho que conmocionó a la tranquila población ubicada a unos 40 kilómetros por la ruta 143 de San Rafael ciudad ocurrió el martes en la tarde. El agresor irrumpió en la casa por una ventana y se aprovechó de Tatiana porque estaba sola.

Si intentó abusar de la menor o tuvo otras intenciones, es algo que aún no se determina. Por ahora el detenido no pronunció palabra. “No habla, no mira a nadie y tampoco se lo ve intranquilo. Está con la cabeza gacha. Es un ente”, dijo una alta fuente allegada al caso.

La única certeza es que Tatiana sufrió múltiples heridas de arma blanca, en el rostro, el abdomen con compromiso de órganos vitales y el cuello, por lo que en la Policía estiman que trató de degollarla.

Diego Lea (38) es de Jujuy pero está asentado en Atuel Norte desde hace años. Gentileza

Según el último parte médico emitido por el hospital Schestakow, la joven de 15 años está internada en terapia intensiva, “estable hemodinámicamente pero en estado crítico y con pronóstico reservado”. Está con asistencia respiratoria mecánica.

La llamada al 911 de un vecino fue la clave para la detención. El hombre de 38 años se mantuvo oculto después de cometer el crimen en un auto en calle Las Malvinas y hasta se rapó la cabeza. Nunca salió del paraje, como se llegó a especular. Un vecino de la zona alcanzó a verlo, lo reconoció y dio aviso a las autoridades.

Hasta ayer, la fiscalía aún no lo imputaba ya que estaba acumulando pruebas. Lea fue revisado por un forense, le secuestraron toda la ropa para someterla a las pericias y no se descarta que en las próximas horas le realicen las pericias psiquiátricas.

Ente los datos que pudieron comprobar, el agresor de la joven es analfabeto y generalmente “eso los vuelve más introvertidos”, comentaron. Durante la jornada del jueves también le tomaron declaración a los familiares directos de Tatiana.

Luego del a detención Diego Lea fue alojado en la Comisaría 42, sin embargo ayer decidieron trasladarlo a otra dependencia y está solo en una celda. La causa está calificada, por ahora, como tentativa de homicidio.