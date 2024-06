Juzgan a cuatro policías de Investigaciones acusados de cobrar coimas en un procedimiento de drogas en Ciudad

El Tribunal Oral Federal 2 juzga a cuatro policías de Investigaciones acusados de cobrar coimas en un procedimiento de drogas en el barrio La Favorita de Ciudad en enero de 2023.

Se espera que la próxima semana los jueces Pablo Salinas, Héctor Cortés y Roberto Naciff ordenen que se inicien los alegatos, que estarán a cargo de la auxiliar fiscal María Eugenia Abihaggle y de los defensores de los sospechosos.

Los imputados son: Leonardo Martin Vaquer Terraza (38), oficial inspector de Investigaciones de la Policía de Mendoza; Emanuel Alejandro Gallardo Grasso (40), oficial subayudante; Alfredo Daniel Cortez Garay (37), auxiliar segundo; Gerardo Daniel Acosta Pérez, auxiliar (42); y el dueño de casa allanada, Ariel Alexander Rivas Rosales (33), un empleado de una empresa de seguridad privada.

La causa está caratulada como malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, cohecho, e infracción Ley 23.737 (drogas), según la participación que habría tenido cada uno de los implicados.

De acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía Federal, Terraza, Gallardo, Cortez y Agosta, el 24 de enero de 2023 conformaron una comisión policial que, por orden de Fiscalía Correccional 34, realizó un allanamiento en una vivienda de la calle 2 del barrio La Favorita Nueva.

En el lugar, los uniformados encontraron un arma de fuego, $95.500, unos 6 ó 7 envoltorios de nylon sueltos y, dentro de un tarro, una cantidad no determinada de envoltorios que habrían contenido cocaína.

En ese momento Rosales, ocupante del inmueble, la habría ofrecido al oficial inspector Vaquer quedarse con el dinero encontrado a cambio de no hacer constar en acta la totalidad de elementos hallados durante la medida.

Vaquier y Gallardo, quienes habrían tenido contacto con el dinero y la droga por última vez y cuyo destino se desconoce, habrían aceptado el ofrecimiento.

En tanto que los policías Gallardo, Cortez y Agosta, intervinientes en el operativo, habrían omitido dar aviso a las autoridades de Narcotráfico y de la fiscalía sobre los resultados del operativo.

Según la acusación, Vaquer, a cargo del operativo, labró el acta de allanamiento, incorporando datos falsos, hechos que no se corresponderían con la realidad, haciendo constar solo el hallazgo del arma, pero no habló de dinero, ni de droga. El acta fue firmada luego por el oficial Cortez.

Por último, para los investigadores, Rivas Rosales habría tenido en su poder, el día del allanamiento al menos seis o siete envoltorios que habrían contenido cocaína. Además, se le atribuye haber tenido, en ocasión de procederse a un nuevo allanamiento en su domicilio, por orden de la justicia federal, 1 balanza con restos de cocaína y 1 recipiente metálico cilíndrico con restos de cocaína.

Un policía que trabajó en el lugar y un testigo convocado por los uniformados para que viera el allanamiento, declararon durante la investigación. Uno de ellos dijo que “el aprehendido manifestó al Inspector Vaquer, que lo conocía de los campeonatos de futbol de la Policía y le pidió si no le podía poner tantas cosas, que se dejara el efectivo, que no había problema, a lo que Vaquer no respondió”.

En tanto que el otro dijo: “el arma y el dinero los entregó voluntariamente el muchacho que estaba en la casa, se lo entregó al oficial que estaba a cargo del procedimiento. Luego, en el mismo mueble donde estaba la plata, encontraron unas bolsitas con una sustancia blanca, pero no las abrieron, eran varias, primero unas 6 bolsitas y en un estuche como de reloj había más bolsitas”.