Juicio por el asesinato de los hermanos Álvarez: el jurado deberá decidir tras unos alegatos plagado de dudas y certezas

Tras una semana de intenso debate, se realizaron los alegatos por el doble asesinato de los hermanos Franco (28) y Kevin (18) Álvarez, quienes fueron encontrados sin vida en junio de 2021 en la Laguna El Viborón, en Maipú, luego de estar 20 días desaparecidos.

Fabián D’agostino (53) y su hijo, Axel D’agostino (23), escucharon las distintas posiciones sostenidas por la Fiscalía de Homicidios y la abogada querellante, Susana Soletti como así también la de Gustavo Gaido y Javier González, los defenosores, mientras los12 integrantes de jurado popular que deberá decidir ahora si los acusados son inocentes o culpables, tomaban nota.

Los D’agostino enfrenta una grave acusación y, de ser encontrados culpables recibirían la pena de prisión perpetua ya que están imputados por “homicidio calificado por alevosía por el concurso premeditado de dos o más personas y por homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

Tanto el fiscal Fernando Guzzo, jefe de Homicidios y la fiscal instructora, Andrea Lazo solicitaron al tribunal que se inclinen por un veredicto de culpabilidad. La misma posición mantuvo también la abogada de la familia de las víctimas, Susana Soletti.

Los fiscales de Homicidios, Fernando Guzzo y Andrea Lazo, junto a la querellante, Susana Soletti. Gentileza Poder Judicial.

La Fiscal resaltó la importancia de las pruebas testimoniales (“claras, concretas y no contradictorias”); las pruebas objetivas, científicas y la prueba balística (”los balas encontrados en los cuerpos coinciden con los cartuchos encontrados en la casa de Axel).

A esto sumó las amenazas que se cruzaron por teléfono y los rastreos de perros entrenados (que marcaron el lugar del crimen y luego una heladera y un freezer donde habrían guardado a los cuerpos)

Luego se refirió a los puntos débiles de la investigación: “Entendemos que no les podemos decir dónde estuvieron los cuerpos desde el 7 al 27 de julio, solo que estuvieron 24 horas en la laguna”.

Además, apuntó que no se pudo determinar cuál de los dos acusados disparó “pero los dos son coautores, se repartieron tareas”, para luego explicar cuál fue el móvil de crimen: “no querían pagarles y que el dueño del predio que era un policía no querían saber que había fraude con la compra de más de materiales”.

“Es importante que presten atención algo cierto: no se puede probar con certeza matemática ningún hecho y eso no lo exige la ley para dar un veredicto de culpabilidad”, dijo Lazo.

Por ultimo dijo: “del análisis de prueba podrán dictar un veredicto de culpabilidad por el delito de homicidios que fue realizado en estado de indefensión, fueron asesinados por la espalda. Si vemos esto de otra manera, los que estamos dando la espalda somos nosotros”.

Las preguntas de la defensa

A su turno, los defensores Gustavo Gaido y Javier González solicitaron un veredicto de “no culpabilidad”. Gaido basó su estrategia en tres preguntas que según él no pudieron ser contestadas; ¿Dónde, cuándo y cómo fue el asesinato? “No pudieron ser respondidas por la fiscalía porque son inocentes”, dijo.

La defensa marco la columna vertebral de su alegato: la necropsia realizada el 28 de junio por el director Javier Salinas, director del Cuerpo Médico Forense, los Álvarez podrían haber fallecido entre 5 y 7 días antes de ser realizada la necropsia, entre el 20 y 22 de junio. Pero luego salinas dio otra hipótesis: que fueron asesinados el 7 de julio y se los conservó en un freezer.

Los defensores Gustavo Gaido y Javier González, pidieron que el jurado declare inocente a Fabián D’agostino y su hijo, Axel.

“¿Cómo los D’agostino pudieron tener el cuerpo en un freezer 20 días si el 11 le hicieron un allanamiento y no encontraron nada?

Luego remarcó que no pudieron transportar los cuerpos el 26 de junio porque el único vehículo que tenían ya habían sido secuestrados por la policía. Y el 16 de junio se secuestra un freezer de 1 metro por 60 centímetros, donde no pudieron meter dos cuerpos sin desmembrarlos.

“La Fiscalía solo tiene como prueba los audios de la discusión que fueron entregadas por mis clientes”, poniendo en duda la interpretación que hizo Homicidios de los lugares donde estuvieron víctimas y acusados.

“Quiero que se hagan las preguntas, cuándo dónde y cómo fueron asesinados. Si se quedan con más preguntas que respuestas, creo que saben que deben dar un veredicto de inocencia”, cerró el abogado Gaido.

La investigación

Los cuerpos de Franco y Kevin Álvarez, fueron encontrados el lunes 27 de junio a las 17.20, cuando una persona llamó al 911 e indicó la presencia de dos cadáveres en la laguna El Viborón, en Maipú.

Fue una mujer quien allí se percató de la presencia de una persona sumergida observando un brazo y un pantalón color azul entre medio de ramas.

Ya con la llegada de la Policía al lugar, advirtieron que eran dos los muertos. Uno con zapatillas negras y remera mangas largas oscuras; y el otro, con zapatillas blancas y pantalón de jean. Luego se determinó que eran hombres, de contextura delgada y en evidente estado de descomposición.

Según su madre, en la siesta del lunes 7 de junio pasado, ella –Beatriz Fretes- y sus dos hijos Franco) y Kevin Álvarez tomaron un colectivo en Colonia Bombal, Maipú, donde vivían y cerca de las 15.30 llegaron a Rodeo del Medio, donde los jóvenes se bajaron, en tanto que la madre siguió viaje.

Kevin y Franco Álvarez, los hermanos desaparecidos.

La mujer explicó a los investigadores que ellos iban a cargar una tarjeta de colectivo para luego tomar un micro con destino a Los Corralitos, Guaymallén, donde pretendían cobrar un trabajo de albañilería.

Cerca de las 21.45, como no habían llegado, la madre los llamó por teléfono y le contestaron que estaban esperando que les pagaran para volver, algo que luego la Policía corroboró como cierto. Esa fue la última comunicación que tuvieron con su madre. Minutos más tarde el teléfono de Kevin Álvarez se apagó.

Al día siguiente, la madre de los muchachos buscados se desesperó y llamó a un conocido que estaba en Rodeo del Medio y esa persona fue a la comisaría a poner la denuncia. Sobre el mediodía, personal de Investigaciones se comunicó con la madre de los jóvenes para entrevistarla y obtener más datos sobre la desaparición.

La jueza técnica Laura Guajardo, asistió al jurado popular. Gemtileza Poder Judicial.

Los policías corroboraron que la persona que los había contratado –los Dagostino- les había pagado los 17.000 pesos que le debían y luego los dos albañiles fueron hasta un quiosco cercano, donde consumieron unas bebidas.

Días después se hizo un rastrillaje por la zona cercana al cruce de Olascoaga y Buenos Aires, en Los Corralitos, donde se encuentra el loteo donde fueron vistos por última vez.