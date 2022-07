Insólito: se le rompió la moto, la dejó al cuidado de un destacamento policial y se la robaron

En un extraño e insólito hecho, un joven policía publicó un video donde denunció que había dejado su moto en un destacamento policial para que se la cuidaran, porque había sufrido un desperfecto y cuando volvió no estaba. Desde la comisaría no le dieron una solución, solo le dijeron que haga la denuncia.

El hecho ocurrió en el destacamento del peaje Dock Sud, sobre la autopista que une Buenos Aires con La Plata. La víctima del robo compartió el video realizando la denuncia y rápidamente se viralizó pero aún no tiene respuestas.

“El día 15 tuve un desperfecto con mi moto, la cual dejé a resguardo en este lugar que es la puerta del destacamento policial”, dice el chico señalando el lugar en el video, y agrega “y hoy la vengo a buscar y la moto no está”.

“El oficial Sargento Primero Pan Y Agua de la policía de la provincia de Buenos Aires de la división vialidad, me informa que al llegar a las 20 horas la moto se encontraba en el lugar, cuando llego y pregunto por mi moto la moto no está”, cuenta decepcionado en el video.

El joven se muestra enojado con la contestación del policía ya que no le brindan ninguna solución, “no justifica absolutamente nada y la única solución que me dicen es que vaya a hacer una denuncia”, comenta al respecto.

“Hay acá dos patrulleros, un destacamento policial, calculo que habrá cámaras y aun así la moto no está. Esto es lo que me sucede”, finaliza diciendo el joven en el video contando indignado esta experiencia absurda.

Como la moto no funcionaba, una de las hipótesis que se la hayan llevado de a partes para revender los repuestos. Sin embargo, hasta el momento el joven no tuvo respuestas y no sabe quién le sustrajo su vehículo.