Inesperado giro en el crimen del ex rugbier Marcelo Longhi: detuvieron a su amigo y hay un prófugo

Marcelo Jorge Longhi tenía 58 años, era ex jugador de rugbier y presidente del club Municipalidad de la Ciudad de Vicente López. Su cuerpo fue hallado el miércoles 12 de enero en la caja de una camioneta Ford Ranger color gris, entre unos pastizales, a unos 15 metros de la ruta provincial 42, en el acceso al pueblo rural de La Choza, en Luján, Bueno Aires.

Este viernes, el caso tuvo un giro inesperado. La policía detuvo en Vicente López a su socio y amigo, Pablo Javier Achard (43), dueño de la empresa de seguridad Achard Seguridad. Se allanó su domicilio y se le secuestró una pistola calibre 9 milímetros con la documentación vencida y el teléfono celular.

“Yo estaba con él y le entregué $140.000. Los otros $40.000 los puso Marcelo. Nos despedimos y se fue solo”, declaró en su momento Achard, que se hizo amigo de Longhi cuando el ex rugbier contrató a su empresa de seguridad para trabajar en el Club Vilo, detalla Clarín.

La referencia a ese detalle del dinero tiene que ver con que Longhi se dirigía a la zona de Navarro con 180.000 pesos, con lo que tenía previsto comprar dos novillos. Pero no llegó porque fue encontrado asesinado.

Hay un segundo detenido con causas previas en la Justicia

La justicia también pidió la captura del casero del campo que tenían en sociedad Longhi y Achard: se trata de Ramón Flores, quien se sospecha huyó hacia la provincia de Chaco, donde es buscado y, además, ya tiene una causa por tentativa de homicidio con arma de fuego.

El giro en la investigación surgió de un informe “clave” médico legista que determinó que la víctima no pudo haber salido con vida de su campo de Tomás Yofré ese mediodía, como se creyó en un primer momento.

Es el campo que tenían en sociedad Longhi y Achard se secuestraron tres escopetas. A Achard y Flores se les imputa ahora el delito de homicidio simple, por el que el primero será indagado este sábado. Una de las sospechas de los investigadores es la de un crimen por motivos económicos.

Por su parte, también se analizaron el teléfono celular y la computadora personal entregada por la familia de Longhi. Se trata de un teléfono marca iPhone y de una notebook, peritados por personal especializado en gestión tecnológica del Departamento Judicial de Mercedes.

Según detallaron las fuentes consultadas por Télam, el celular de Longhi fue hallado junto a su cuerpo en Luján, mientras que la computadora portátil fue entregada por la esposa a la fiscal del caso, Mariana Suárez.

Acompañada por el abogado Alejandro Broitman, la mujer declaró como testigo y entregó una computadora que su marido utilizaba en su lugar de trabajo en el Club Municipal de Vicente López.

También se estableció que el teléfono celular no tenía activado el rastreo satelital, por lo que los investigadores aún desconocen los lugares donde estuvo Longhi antes de ser asesinado.

Además de la fiscal Suárez, se encuentran abocados a la investigación la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mercedes y la División Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La camioneta donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Marcelo Longhi.

Cronología del caso

De acuerdo con la autopsia realizada por médicos forenses de la morgue de Chivilcoy, Longhi murió a causa de una maniobra que le provocó la quebradura del cuello y no presentaba heridas de arma de fuego ni de arma blanca.

Además, los forenses establecieron que la víctima tenía un golpe en el rostro producido probablemente por un puño y que la data de muerte sería entre las 14 y 16 horas del miércoles 12 de enero.

“Creemos que participaron dos personas del crimen, una que tomó a la víctima por delante y otra que le quebró el cuello por detrás”, comentó a Télam una fuente cercana a la investigación, quien al ser consultada sobre si los autores pudieron ser conocidos de Longhi dijo que por ahora “no se descarta ninguna hipótesis”.

Sobre los últimos movimientos de la víctima, los investigadores determinaron que cargó 5.000 pesos de nafta en una estación de servicios de Pilar y que luego pasó por el peaje de la autopista de ese partido, donde su camioneta fue tomada por una cámara de seguridad en la que no se llega a advertir si iba solo o acompañado.

Los voceros detallaron que el hombre salió a las 13.35 de ese día de su campo ubicado en la localidad de Tomas Jofré (“Cabaña Los Amigos”, en el Paraje La Verde) y se dirigió a la zona de Navarro con 180.000 pesos, dinero con el cual tenía previsto comprar dos novillos y que no fue hallado en el vehículo.

En principio, se determinó que adentro de la camioneta estaba el teléfono celular de la víctima, que se conectó por última vez a las 14.20 del miércoles, mientras que en proximidades del puente del arroyo La Choza, a un kilómetro del lugar del hallazgo de la camioneta, se detectaron huellas de arrastre.

Por ese motivo, se sospecha que Longhi pudo haber sido víctima de un ataque en ese sitio y su cuerpo arrastrado hasta la caja de la camioneta que, luego fue trasladado un kilómetro hasta el lugar del hallazgo.

Marcelo Longhi tenía 58 años (Télam).

“No descartamos la posibilidad de que aparezca muerto el casero”

El abogado que representa a la familia de Longhi no descartó que el casero del campo de la victima al que la Justicia busca como acusado del crimen junto al ex socio “aparezca muerto”.

“Hoy a la mañana fue detenido el ex socio en su domicilio de Vicente López y cuando fueron a detener a casero ya no estaba en el campo y tampoco sus pertenencias. Según declaraciones del ex socio dice que lo habría llevado para el Chaco (...), no descartamos la posibilidad de que aparezca muerto el casero”, dijo el abogado Alejandro Broitman en referencia al arresto de Pablo Achard y la búsqueda de Ramón Flores.

El letrado dijo al canal C5N que la familia de Longhi “siempre creyó” en el ex socio porque “era amigo de Marcelo y no tenían nada para desconfiar”, aunque en la causa se sumaron pruebas contundentes para imputarlo en el crimen.

“El horario del deceso de Marcelo Longhi no va más allá de las 13 horas y la fiscal (de Luján, Mariana Suárez) estima que murió en el campo” de la localidad de Tomás Yofre, de donde el ex socio de dijo que lo vio salir a las 13.35 del día en que fue hallado muerto horas después a la vera de una ruta.

Además, dijo Broitman, “encontraron entre el calzoncillo y el pantalón de Macelo hojas de eucalipto que no había en la zona donde se encontró la camioneta (con su cuerpo) y sí en el campo, donde el suelo estaba lleno de hojas de eucalipto”.

“Evidentemente (Achard) se valió de esa confianza para desvirtuar la posibilidad de que lo descubrieran”, añadió.

Consultado sobre cuál pudo ser el móvil del crimen, el abogado dijo: “Pudo haber sido que Marcelo haya descubierto algo y que cuando llegó el ex socio Marcelo lo increpó y ahí se produjo el accionar violento”.