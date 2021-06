Indignación en Río Cuarto: un hombre mató de una patada a un perro “comunitario”

Un hombre mató a un perro callejero de una patada en la cabeza y generó la ira de los vecinos. En su defensa, el señalado contó que el animal había atacado a su hijo de tres años.

Ocurrió en el patio del local gastronómico Patio Linné de la ciudad de Río Cuarto. Según informó La Voz, “Gringo” era “un perro comunitario” ya que estaba en la calle, pero identificado y al cuidado de rescatistas.

En diálogo con Radio Río Cuarto, Natalia Borla dijo que el perro se había enfrentado a otro perro callejero y esto habría asustado al niño.

“El padre, que no estaba mirando la situación, al escuchar el grito del niño se asustó, y fue a pegarle al perro, que se fue corriendo hacia uno de los negocios gastronómicos, se desvaneció, agonizó y murió. Aparentemente la causa del deceso fue porque le rompió el bazo”, dijo.

“Lo reprochable de la situación fue que, después del hecho, el hombre siguió charlando con su amigo”, dijo Borla.

El caso está en manos de la Fiscalía del segundo turno de Río Cuarto, a cargo de Javier Di Santo, quien no ha dispuesto ninguna imputación por el momento.

La defensa del hombre

Un agresor fue identificado como Patricio Bavera y tras la polémica habló con varios medios locales.

“En ese momento, yo estaba a dos metros y reacciono pegándole una patada al perro. Me cuestiono si no hubiese sido mejor sacarlo con las manos. Quizá me mordía a mí, pero hubiese preferido que me mordiera porque el perro estaría vivo”, expresó a Telediario de Río Cuarto.

Según Bavera, momentos después del episodio una persona se le acercó y le empezó a tirar golpes de puño, por lo que tuvo que cargar los niños con sus juguetes a su vehículo e irse del lugar.

“Lamento la muerte del perro, jamás hubiese querido que eso pase, pero también me pregunto qué hubiese pasado si no hubiese sacado al perro de encima de mi hijo (…) El perro sí tiró al piso a mi hijo y le puso las patas encima. Yo reconozco que le di una sola patada, lamentablemente en un lugar fatal pero fueron dos segundos. Por supuesto que estoy arrepentido”, manifestó.

Por su parte, Natalia Borla aseguró que “hay muchos testigos de que el niño estaba molestando al perro, hay que recalcar que, desde la educación, que como padres tenemos que enseñar a los niños cómo tratar a los animales. Enseñarles que los perros son seres sintientes que sufren, que disfrutan igual que nosotros. No hay que agredirlos”.