Imputaron por conducción imprudente y lesiones culposas graves al hombre que atropelló a más de 20 personas en el teatro Plaza

Finalmente, y próximo a cumplirse las 48 horas de su detención, Aldo Díaz, el hombre de 62 años que está aprehendido en la comisaría Séptima de Godoy Cruz tras embestir a 20 personas con su vehículo a la salida del Teatro Plaza, fue imputado por el fiscal de Tránsito Jorge Calle.

Díaz, que hasta el momento se encontraba acompañado y contenido por el colectivo de artistas al que pertenece, con los que comparte la misma vocación por la cerámica, la pintura y el vitró, estaba a algunas horas de quedar en libertad cumplido el plazo de 48 horas sin imputación, algo que a la postre no sucedió.

De esta manera, el hombre que embistió a más de 20 personas de las cuales una mujer de 27 años es la que está más grave, fue imputado por “lesiones culposas graves por la conducción antirreglamentaria e imprudente de un vehículo automotor en la vía publica agravadas por ser mas de una víctima y lesiones leves culposas todo en concurso real”, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Además agregaron que el imputado continuará detenido porque quedan medidas de pruebas pendientes, luego se evaluará e informará si recupera la libertad.

Aldo Díaz, conductor detenido por la tragedia del Teatro Plaza de Mendoza

Díaz, quien circulaba sin licencia de conducir al día (tenía la licencia vencida el 21 de abril del 2021), perdió a su mamá con quien vivía. También trascendió que es soltero y no tiene hijos. Durante estos días, sus amigos se acercaron hasta la sede de la Comisaría Séptima, en donde está aprehendido, en un calabozo y dada su discapacidad en las piernas le acercaron almohadones, frazadas y se mantienen atentos para darle ánimo.

Según refirieron su discapacidad es reciente, se dio en medio de la pandemia, aunque no precisaron qué patología presenta.

Los hechos del domingo a la noche

Según el parte oficial del Ministerio de Seguridad, el conductor habría intentando estacionar sobre la vereda oeste de calle Colón (lateral oeste de la plaza) pero cuando realizó esa maniobra se le habría ‘pegado’ la marcha atrás del vehículo automático, lo que generó que el auto ingresara a gran velocidad a la vereda, y parte del hall, del teatro.

Justo en ese momento salían los asistentes que habían ido a ver la obra de teatro que encabeza Soledad Silveyra y Verónica Llinás llamada “Dos locas de Remate”.

El vehículo que manejaba Díaz estaba adaptado para que pudiera ser conducido por una persona con discapacidad y contaba con su correspondiente oblea. El detalle es que el conductor tenía su licencia de conducir vencida desde abril del año pasado.

No obstante, esto no incidirá en la imputación o situación judicial, ya que se trata de una falta. Incluso, el test de alcoholemia que se le hizo al conductor arrojó un resultado de 0, por lo que no había alcohol en sangre.

Una de las principales hipótesis que se maneja es que el hombre no terminaba de conocer a fondo aún el vehículo -un Volkswagen modelo 2022-, lo que podría haber derivado en una falla humana del conductor intentaba estacionarlo frente al teatro (del lado de la plaza departamental) y a 45 grados sobre la calle.

En ese preciso momento -y por causas que se investigan- el auto salió marcha atrás y a toda velocidad, subiéndose a la vereda de calle Colón atropellando a un nutrido grupo de