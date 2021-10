Imputaron al patovica de un boliche de Ciudad por darle una paliza a un chico de 19 años

La justicia imputó por lesiones a un patovica de un boliche céntrico que está acusado de golpear violentamente a un joven de 19 años en la madrugada del domingo 10 de octubre pasado.

Se trata de Gustavo Ariel Aveiro, en empleado del boliche Praga que fue imputado por lesiones leves en un expediente que tramita la fiscal correccional Juliana Labayru.

El hecho se produjo en la madrugada del lunes, a las 3, en el boliche Praga, ubicado en Godoy Cruz y Mitre de Ciudad y sus amigos y conocidos de la víctima, viralizaron el video en las últimas horas.

Un joven de 19 años denunció en las redes sociales haber sido golpeado brutalmente por los “patovicas” de un boliche del Ciudad que lo abandonaron, desmayado, en la puerta del local.

Los dueños del local nocturno también se expresaron por las redes, admitiendo los hechos e informando que habían despedido al patovica l implicado.

El denunciantes, Valentín Suarez, fue con sus amigos al boliche y cuando ingresó al sector VIP, tuvo algún desencuentro con algunos concurrentes. En esa situación, irrumpieron los patovicas del lugar que habrían sujetado del cuello al chico y lo habrían golpeado de forma brutal en la cara y en distintas partes de cuerpo.

Luego lo tomaron y lo sacaron del lugar y lo dejaron desvanecido, en la vereda, sin darle ningún tipo de asistencia médica.

“Así acababan de acostar a mi amigo. No lo puedo creer”, dice el amigo de Valentín en el video que grabó y en el cual se escucha a los patovicas decir de forma amenazante “tomatela de acá” y “qué pasó, qué pasó”.

“El lunes a las 3 de la mañana, en Praga me agarraron 5 patovas y me re cagaron a piñas entre todos. Todo fue con la excusa de que estaba “peleando” o algo similar, cuídense si van a ese lugar con los que tienen como seguridad y que sepan que no es la 1 ni última vez que pasa”, se expresó en la redes el agredido.