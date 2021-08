Horror en Tupungato: una familia encontró a su perro apuñalado y quemado con aceite caliente en la calle

Un nuevo hecho de crueldad animal causó indignación en el Valle de Uco. Una familia que había extraviado a su perro lo encontró quemado con aceite y apuñalado en la calle.

Ocurrió en el barrio Arcoíris de Tupungato. El caso salió a la luz luego de que Daiana Ortiz lo expusiera en las redes sociales. “Hay tanta gente con maldad. Así apareció mi perro quemado con aceite caliente y con un puntazo”, escribió la mujer en Facebook junto a dos fotografías del can muerto.

En diálogo con diario Los Andes la mujer contó que Toby era un perro caniche y se lo había regalado la abuela de su marido. “No hacía mucho tiempo que lo teníamos, me lo había regalado la abuela de mi marido”, explicó.

El sábado pasado, Toby y otra perrita de la familia se escaparon de la casa. La perra volvió pero Toby no. Decidieron esperar hasta el otro día, pero como el perro no regresó salieron a buscarlo. “Fue ahí donde lo encontramos ya muerto quemado con aceite caliente y un puntazo”, dijo.

“Es la primera vez que me pasa esto y es muy feo porque nos habíamos encariñado con Toby”, lamentó Ortiz. Además, dijo que no habían hecho la denuncia porque no saben quién puede haber sido. Sin embargo, luego del aberrante hecho, la mujer compartió las imágenes en Facebook y los vecinos de Tupungato se indignaron con el caso.

Otros casos

Cabe destacar que en los últimos años varios hechos de maltrato animal han tenido lugar en el Valle de Uco. Sin ir más lejos en abril de este año una docente fue condenada a pagar 1.000 kilos de alimentos para perros luego de que se viralizara un video en donde arrastraba con su auto a un perro por las calles de Tunuyán.

En noviembre del 2017 una proteccionista denunció que dos personas se habían robado una cachorra que era de su hija y la habían devuelto al otro día muerta. Días antes de ese hecho otras personas habían denunciado que varios perros callejeros habían sido envenenados en las inmediaciones de la terminal del mismo departamento.