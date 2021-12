Hallaron un cadáver debajo del Zanjón Frías e investigan las causas de su muerte

El cuerpo sin vida de una persona fue hallado esta mañana en Godoy Cruz, luego de que una llamada al 911 advirtiera sobre la presencia de una persona recostada sobre el suelo y “muchas moscas” a su alrededor.

Según lo informó el Ministerio de Seguridad, cerca de las 11.56 de este domingo un llamado de emergencia comunicó que había un hombre recostado debajo del puente del Zanjón Frías. La persona que da el alerta informó que el sujeto presentaba lesiones, manchas hemáticas y “muchas moscas a su alrededor”.

Esta mañana encontraron los restos de una persona debajo del Zanjón Frías, en Godoy Cruz. Foto: José Gutiérrez.

Al arribar el personal policial, constata que se trataba de un hombre presuntamente sin vida y a su lado había una botella con manchas de sangre. Dichos uniformados solicitan la presencia de un médico y de personal de Científica, quienes constatan el fallecimiento del individuo.

Dicho personal también da cuenta que a simple vista el cuerpo no presentaba signos de violencia y que los fluidos sanguinolentos emanaron de la nariz. En tanto, entre las pertenencias no se localizó ningún tipo de documentación, por lo que no se pudo establecer la identidad del fallecido.

La causa está caratulada como averiguación de causa de muerte.