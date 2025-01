Hallaron el cuerpo de Martín Nuñez, el joven que se había tirado a nadar en el Río de la Plata

En la tarde de este domingo, Prefectura Naval Argentina (PNA) encontró el cuerpo de Martín Núñez, el joven de 23 años que se había tirado a nadar en el Río de la Plata, a la altura de Olivos. El chico estaba desaparecido desde el viernes, cuando salió a navegar con su novia y un amigo. En un momento, Núñez decidió meterse al Río y no volvieron a encontrarlo.

La Prefectura lo halló a 300 metros de donde había desaparecido, según informó La Nación. Ocurrió alrededor de las 13. Según PNA, el padre del joven, Cristian Núñez, fue quien denunció que su hijo había desaparecido. El último rastro de Núñez había sido en el kilómetro 2500, donde se tiró al agua.

La zona en la que navegaron los jóvenes antes de que Martín se ahogara. Captura: Maps

Cristian, en diálogo con TN, manifestó que se había enterado de lo sucedido pasadas las 16.20 cuando la novia de su hijo lo llamó: “Me llaman desde el teléfono de mi hijo y era la novia que me dijo: ‘Martín se tiró al agua y no sale’”, y sumó: “Había mucho viento, no se escuchaba mucho”. A su vez, contó que una hora antes del hecho había recibido un mensaje de WhatsApp de su hijo que decía: “Estoy navegando pa, después vuelvo a casa”.

Además, el hombre detalló que el velero donde se encontraba Martín es de uno de sus amigos, Gastón, y que no era la primera vez que navegaban juntos, ya que anteriormente habían hecho un viaje a Uruguay. Según relató el padre, la embarcación tenía atada un salvavidas con una cuerda: “Sé que estuvo tratando de llegar nadando y no llegaba”.

Martín había nacido en Chubut pero vivía en La Matanza. Foto: Canal 26

Este domingo por la mañana prefectura había retomado la búsqueda del joven junto a buzos especializados, motos de agua y un helicóptero. Su padre, en el Puerto de Olivos, detalló cómo fue que su hijo desapareció: “Él decidió agarrarse de ese salvavidas, pero no se fijaron que había una corriente. Cuando va a saltar mi hijo, lo que me comentaron, era que el salvavidas ya se había corrido, es decir, que estaba más lejos y el agua estaba con mucho movimiento”.

“Mi hijo no es un gran nadador de estos lugares, sabe nadar, pero no para ese tipo de ocasión, así que no pudo llegar. El amigo me dijo que se tiró, que lo intentó ayudar. Mi hijo estaba desesperado en agarrarse de él, se soltaron y el amigo se pudo agarrar del salvavidas, Martín se alejó más por la corriente y ahí fue cuando lo perdieron de vista. Aunque todavía no sé específicamente eso”, había añadido más temprano, cuando la Prefectura retomó el operativo. Después del mediodía, los oficiales encontraron sin vida a Martín.

