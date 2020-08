Habló la mamá de Facundo y cuestionó el rastrillaje anterior: “No entiendo cómo no encontraron nada”

En medio de la incertidumbre y la preocupación por el hallazgo de restos humanos, la madre de Facundo Astudillo, el joven de 22 años desaparecido desde el 30 de abril pasado cuando se dirigía a Bahía Blanca, realizó declaraciones a la prensa, en las que apuntó contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el fiscal Santiago Martínez por las tareas en la zona. Se espera que en las próximas horas el esqueleto pueda ser identificado.

Cristina Castro describió en diálogo con el canal TN que el lugar del hallazgo es de “muy difícil acceso” y que, de hecho, anoche se encajó la camioneta en la que se trasladaba junto a su abogado Luciano Peretto, por lo que los tuvieron que auxiliar los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).

”Es mucho barro. Es una zona a la que nadie accede. Nosotros nos hundíamos. Es la desembocadura del mar”, relató.

Según la mujer, cuando ella finalmente llegó hasta el lugar del hallazgo se encontró con personal de la PFA, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y su ayudante.

”En ese momento le pasan un teléfono al fiscal y estaba hablando con Sergio Berni (por el ministro de Seguridad bonaerense) y me parece no menor por las declaraciones de este señor”, contó la mujer, quien dijo que esa actitud le “dolió” ya que hay efectivos de la policía provincial bajo sospecha.

”Había tomado una fotografía de los huesos y le dije al fiscal que ‘espero que esa foto no ande dando vueltas por todos los canales de televisión y menos en Bahía Blanca’, que tienen tanto acceso directo al teléfono el fiscal”, expresó.

Y al respecto agregó: “‘No, señora, le juro que no', me dijo y yo le dije ‘me llego a enterar que esto aparece en los medios de Bahía Blanca, yo a usted le hago juicio', porque era la única foto que tenían”. El fiscal no habla con nosotros. No se comunica con mis abogados”, lamentó la mamá de Facundo.

En tanto, al ser entrevista en radio Rivadavia, la mujer aseveró: “Yo digo que puede ser Facundo, no me extrañaría. El agua lo trajo hasta acá. Estamos esperando que llegue el Equipo Argentino de Antropología Forense y veremos si es él”.

“Cristina está muy expectante, con mucha impaciencia, ayer las horas fueron muy angustiantes. Esto le ha generado una enorme tristeza”, señaló el abogado Luciano Peretto, quien recordó que anoche la mujer le dijo que “si es Facundo, es un impulso para esclarecer y que caiga hasta el último responsable”.

A su vez, Peretto dijo que al estar el cuerpo en contacto con “salinidades” el “proceso de descomposición se da en forma acelerada”.

”Pudo haber sido plantado pero no en las últimas horas por la situación en la que se encuentra el cuerpo, semienterrado en una arena propia de las mareas. Es prematuro pero nos hace presumir que no ha sido movido en las últimas horas, que pasó un tiempo considerable para que se asiente en la arena”, describió.

Para Peretto, si se confirma que es Facundo, “no existe la posibilidad de que se haya ahogado allí” ni de que haya llegado hasta el lugar por sus propios medios.

Zona del hallazgo del cuerpo cerca de Bahía Blanca - Gentileza / La Nueva

”Si es Facundo, es muy probable que el cuerpo haya llegado por medio de la marea o trasladado producto del ocultamiento de una escena del crimen”, consideró.

Los investigadores hallaron el cadáver flotando en un curso de agua en proximidades de la localidad de General Daniel Cerri, en la misma zona donde días atrás personal de la Policía Federal había realizado un rastrillaje en búsqueda del joven de 22 años que lleva 107 días desaparecido.

El joven fue visto por última vez el 30 de abril pasado cuando salió de su casa de la localidad de Pedro Luro para dirigirse a Bahía Blanca a la casa de su novia y los familiares de Facundo sospechan que se trató de una desaparición forzada con el involucramiento de miembros de la Policía bonaerense.