Habló la joven que fue violada durante 12 años por su padre: “No estuve frente a un hombre, estuve frente a un monstruo”

La situación vivida por la joven en la capital de Santa Cruz y que conmocionó a todos, fue denunciada en el 2017 cuando la joven tenía 26 años. “No estuve frente a un hombre, estuve frente a un monstruo”. Con esa es la frase Laura (30) resume el calvario que vivió durante al menos 12 años, en los que fue abusada, golpeada y violada por su padre adoptivo, la situación comenzó cuando tenía apenas 9 años.

El acusado es un suboficial de la Fuerza Aérea y cada vez que abusaba de la chica le decía “no soy tu papá, soy tu amante” . En estos momentos está detenido y procesado.

Ella recuerda ese momento, en una entrevista llevada a cabo por el diario Clarín, así: “Siempre me decía que no era mi papá, que era otra persona. Ocurría durante los abusos”.

Por culpa de esos años terribles no pudo terminar la escuela. Y le dijo al diario que va a tomar varias decisiones, pero la más importante: “Voy a cambiarme el apellido”.

Su padrastro esta preso y esperando la condena, pero ella tiene un daño que será difícil de reparar: “Dentro de todo me siento bien. Tengo un poco más de alivio. No es el alivio que yo esperaba, pero estoy mejor. Más que nada porque se está haciendo justicia con algo que a mí me dañó, que arruinó toda mi vida. Pero sí, con alivio.”

Y agregó que si condenan al militar ella se sentiría mucho más tranquila: “Es una paz que estoy buscando dentro de mí. El hizo algo que tiene que pagar. Una vez que empiece el juicio y a él lo condenen sería otro alivio más.”

El suboficial de las Fuerzas Aéreas que violó a su hija durante 12 años. Gentileza

En la entrevista con Clarín, la joven explicó lo que sentía cuando todo esto empezó: “Yo sabía que era algo que no se debía hacer. Pero tenía miedo porque la forma del trato de él para conmigo era agresiva. Entonces no entendía mucho. No sabía si debía dejarlo o no, hacerlo o no. Y además tenía miedo en cuanto a cuál sería su reacción si yo me negaba.”

Además, Laura quien hoy tiene 30 años, no se puede olvidar las frases que le decía el suboficial cuando abusaba de ella, contó al respecto: “No soy tu papá, soy otra persona. Y además solía castigarme. No era un hombre, era un monstruo, lo considero un monstruo.”

Tomó la decisión de actuar y denunciar a su padrastro cuando se enteró que él la había adoptado cuando tenía 3 años, en ese momento decidió acudir a la justicia, hoy pide por su condena: “Que pase el resto de su vida en la cárcel. Yo ni siquiera pude terminar la escuela por todo lo que me pasaba, Pero ahora pienso seguir, hacer otras cosas, tomar otras decisiones.”

Finalmente, la joven hoy espera continuar con su vida y seguir adelante con nuevos proyectos: “La primera, voy a cambiarme el apellido. No quiero llevar el apellido de quien me arruinó la infancia y la vida. Que además de abusar de mi me agredía en forma física permanentemente. Es todo muy difícil para mí. Pero de alguna manera tengo que seguir adelante, seguir viviendo.” Concluyó.

Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.