Habló la esposa del expolicía que asesinó a su vecino por el volumen de la música: “Es más bueno que el pan”

Habló la esposa del policía retirado de la Federal que asesinó a un vecino tras una discusión por el volumen de la música en Lomas del Mirador. La mujer dijo que su marido “es más bueno que el pan”.

“No me acuerdo de nada, yo no escuche música. No lo vi salir con el arma, aunque sabía que tenía”, dijo Liliana en declaraciones televisivas y agregó: “Él no tenía conflictos con los del barrio, todo lo contrario”.

Al ser consultada sobre que la familia la reconoció, ella respondió: “No sé quién carajos es Edgar, no conozco a la familia”.

“Mi marido vino hecho bolsa después de lo que pasó, si él es más bueno que el pan, disparó porque no tenía opción, no salió dispuesto a matar”, añadió Liliana.

“Le fue a pedir al señor que se retirara, que no rompiera la reja de enfrente perteneciente al kiosco, ya que la estaba agarrando para arrancarla y robar al comercio”, agregó.

En tanto concluyó: “El otro chico se hizo el loco y el accionó”, luego dijo que el hombre fue a declarar esta mañana, informó la Agencia Noticias Argentinas.

El policía retirado de la Federal asesinó a su vecino por “el volumen alto de la música durante los festejos de Navidad”, todo comenzó tras una fuerte discusión entre la víctima y el agresor que terminó de manera fatal por el increíble accionar.

El hecho sucedió en la madrugada del 25 de diciembre cuando muchas personas continuaban con los festejos de Navidad. Allí, Rafael Horacio Moreno, de 74 años, comenzó a pelear con Sergio David Díaz, de 40, por la música alta.