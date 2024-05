Habló la dueña de la casa en donde se refugiaba Abel Guzmán, el asesino del peluquero: “No tenía idea quién era”

Abel Guzmán, el responsable del homicidio del peluquero Germán Medina en Recoleta, fue detenido ayer en el partido de Moreno tras más de 70 días en fuga. La propietaria de la vivienda donde se ocultaba el acusado contó a TN en una entrevista que nunca supo que se trataba de un individuo buscado por la policía.

“Este señor vino de la nada. Yo no tenía ni idea de quién era”, afirmó Rosa, explicando que el acusado se presentó en su puerta ofreciéndole trabajo, el cual ella aceptó. “Solo estuvo acá durante tres días. Pasó la noche y nunca sospeché nada. Aunque veo la televisión, no tenía idea de quién era él”, enfatizó la mujer, quien de inmediato prefirió no seguir hablando del asunto y solicitó que dejaran de grabarla.

Guzmán, un estilista de 43 años, permaneció más de dos meses en fuga después de cometer el homicidio de Gabriel Medina. Se presume que incluso cambió radicalmente su apariencia para evitar ser reconocido y mantener un perfil bajo. En los primeros días posteriores al homicidio, una foto mostraba a Guzmán sin barba, con el cabello recogido en una cola y aplastado con mucho gel.

Sin embargo, el día 20 de marzo, el acusado se afeitó la cabeza, coincidiendo con el día en que llevó a cabo su plan. Las cámaras de seguridad capturaron el momento en que un hombre calvo, con sobrepeso y sin barba, disparó a Medina en la cabeza.

El estilista fue asesinado de un tiro en la cabeza en la peluquería Verdini, situada en la calle Beruti al 3017, en el barrio porteño de Recoleta. Desde que Guzmán escapó por la ventana tras el asesinato de su colega, no se tuvo noticias de su paradero hasta este miércoles, cuando finalmente fue detenido en Moreno.

Durante su escape, solo dos cámaras captaron la fuga de Guzmán luego del brutal crimen: una a las 20:15 en la esquina de Sánchez de Bustamante y Beruti, y otra tres minutos después, a las 20:18 en el cruce de Pueyrredón y Corrientes, a 17 cuadras de la peluquería.