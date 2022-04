Habló el padre del adolescente que golpeó y dejó inconsciente a un playero: “Es un viejo de cartón”

Habló el padre del joven que golpeó y dejó inconsciente a un empleado de una playa de estacionamiento en Buenos Aires. “No lo estoy viendo a mi hijo. Todo el mundo sabe que está en Uruguay”, dijo el hombre.

El joven de 17 años no se ha presentado ante las autoridades luego del incidente y su padre confirmó que no lo hace porque no tienen “garantías jurídicas”.

Además, aprovechó la situación para criticar a la familia de Arturo López, el hombre golpeado. “La familia de este tipo nos inició juicio en lo civil. Las hijas de esta persona me nombraron. En qué estoy imputado para que me nombren. Obviamente les interesa la plata”, lanzó Javier, padre de C.M.A..

Situándose en defensa de su hijo, atacó a la víctima diciendo: “Mi hijo solamente respondió ante un hostigamiento. Él era un tipo grande que se dedicaba a molestar a criaturas. Ahora las criaturas tienen que estar pagando los platos rotos”.

Y agregó: “No era un viejito bueno como lo quieren hacer quedar. Era un reverendo hijo de re mil puta que metió a mi hijo en terrible quilombo y encima no se aguantaba ni un palmazo. Es un viejo de cartón”.

Intentando transmitir una postura de arrepentimiento, expresó que su hijo intenta seguir el estado de salud de López. “Mi hijo quisiera volver el tiempo atrás. Ya quiero que se termine esta causa”, comentó.

La opinión de la familia de la víctima

“Mi viejo no va a volver a ser nunca el que fue. Estoy agradecida a la vida porque sigue vivo y que lo tengo acá, pero no va a volver a ser el mismo Arturo López que antes. Es muy difícil vivir con la incertidumbre. Es doloroso. Nuestra vida cambió por completo desde que sucedió esto”, expresó Agostina López. La joven aseguró que su padre no volverá a ser el mismo.

El hombre se encuentra internado en el Hospital Fitz Roy y continúa “con la rehabilitación física y cognitiva”. Además, se informó que se desconoce “cuanto va a llevar su recuperación o si le quedará alguna secuela física permanente”.

“Está consciente, nos reconoce. A veces se va de contexto, que son cosas propias del terrible golpe y las lesiones que tuvo. Él por suerte puede caminar, no está afectada su parte motora, pero la parte del habla se vio bastante afectada. Hay un montón de cosas que todavía no puede hacer solo”, se lamentó Agostina.