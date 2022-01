Habló el hombre al que intentaron prender fuego mientras dormía en la calle: “La mujer tiene que pagar”

Esta mañana declaró Jonathan, el joven indigente que en la madrugada del 26 de diciembre se salvó de morir calcinado. Según sus propias palabras, fue un transeúnte el que lo despertó: “eh, flaco, te estás prendiendo fuego”, le advirtió el desconocido. La víctima contó que en un primer momento no se había percatado de las llamas y que solo tuvo heridas en los pies y la cabeza.

Aseguró que no conoce a la mujer que lo agredió. “No lo merezco, ni lo merece otra persona”, dijo sobre el ataque.

Si bien el hecho ocurrió una semana y media atrás, se hizo público en las últimas horas con la difusión de las imágenes de la agresión. En las filmaciones se observó cómo una mujer prendió fuego con un encendedor el lugar donde Jonathan dormía con sus pertenencias, en el barrio porteño de Pompeya, según La Nación.

El fuego arrasó con lo poco que tenía. “No me quedó nada. Tenía un colchón, algo de ropa. Me quedé con lo puesto”, contó el hombre y agregó que “ni el carro quedó” en pie.

“Es la primera vez que me pasa algo así, nunca tuve inconvenientes, no me meto con nadie”, aseguró la víctima, quien además pidió: “Necesito ropa, un colchón y unas zapatillas”.

Investigación por tentativa de homicidio

Fuentes de la policía de la Ciudad indicaron a La Nación que no existía una denuncia formal por el suceso, pero que la Comisaría Vecinal 7 B inició en las últimas horas una actuación de oficio.

Se trata de una averiguación de tentativa de homicidio sobre una mujer que fue tomada por cámaras particulares en momentos en que prendía fuego un colchón donde dormía un hombre de 31 años en situación de calle. Interviene en la investigación la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 11 a cargo del Dr. Togni, secretaría de la Dra. Marino.

“Son tranquilos. A veces limpia la vereda, me pide una ayuda y la verdad no son problemáticos. En el video se ve que la mujer avisó que los iba a prender fuego. No sé quién es ni por qué lo hizo”, dijo un comerciante de la zona.