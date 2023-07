Habló el dueño de los dogos que mataron a una chica de 15 años en Córdoba

Sigue la conmoción el Córdoba por la muerte de Trinidad, la chica de 15 años que murió tras ser atacada por dos perros dogos en el barrio Estación Flores.

El dueño de los animales habló con los medios locales y pidió disculpas por el hecho. José, como fue identificado por periodistas del El Doce, dijo que no él no estaba en su casa al momento del hecho.

“Pido mil perdones a la familia, no fue mi intención”, afirmó el hombre al ser abordado por los periodistas en la puerta de su casa.

Al ser consultado por las circunstancias del hecho, el hombre se negó a dar detalles. “No puedo decir nada porque no estuve. En otro momento hablaré, lo único que digo es que le pido mil perdones a la familia, no fue la intención de esta casa”, insistió.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba informó este lunes que el dueño de los perros fue imputado por los delitos de “homicidio culposo y lesiones culposas”.

La familia de la víctima aseguró que había denuncias previas

Noelia Ballesteros, la tía de la víctima, aseguró que había varias denuncias en contra de la familia porque muchos vecinos tenían miedo de ser atacados por los perros.

“Me da bronca, esta gente tenía denuncias porque los perros salían, atacaban y no hicieron nada. Tuvo que pasar esto y la que perdí fui yo”, lamentó la mujer.

“Ya no la tengo conmigo, me duele en el alma. No puedo hacer nada para que me la den de nuevo”, agregó la mujer.

En tanto Maximiliano, de 28 años, el vecino que ultimó a los perros dijo que tiempo atrás los perros habían atacado a su hermano y habían “descuartizado” a un caniche. “Los dueños no pidieron disculpas ni nada. A la chica la dejaron tirada ¿Dónde está su misericordia?”, concluyó.

