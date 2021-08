Guaymallén: pactaron una venta callejera y les robaron hasta los cascos de la moto

Una pareja de jóvenes comerciantes fue asaltada anoche en el barrio Amanecer de Guaymallén por dos sujetos armados que le quitaron no solo la mercadería sino también dinero.

El asalto de produjo ayer a las 22 en la manzana C del barrio Amanecer y la víctima fue una pareja de jóvenes comerciantes: un hombre identificado como C. I,. de 21 años, y C. Z., una mujer de 20 años, según informó el Ministerio de Seguridad.

Según los denunciantes, el robo se produjo después de que pactaron una venta de ropa en el barrio Amanecer. Al llegar al lugar y cuando dos mujeres estaban probándose las prendas, llegaron dos sujetos armados que tras amenazarlos les sustrajeron 6 conjuntos deportivos, 2 teléfonos celulares, 1800 pesos y dos cascos. La denuncia fue radicada en la Oficina Fiscal N° 19 que funciona en la Comisaría 35.