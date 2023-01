Grabaron a un comisario que quiso ‘sacar chapa’ para evitar una multa: “¿Vos sabes quien soy?”

Un video compartido en la red social Twitter muestra desde la perspectiva de un oficial como el Inspector Comisario de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Daniel Gómez, “chapea” su título y lo amenaza para evitar ser multado. Su Licencia Nacional de Conducir quedará suspendida a pedido de La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tras la viralización del video. Además, le abrieron un sumario y fue apartado de su cargo.

El hecho ocurrió en las cercanías del Parque Saavedra en Buenos Aires. Un oficial lo detuvo porque Gómez tenía cortada la chapa de la patente de su vehículo Toyota Corolla.

El oficial de policía que lo detiene tenía una cámara en su pecho y grabó toda la secuencia. El Policía manifiesta: “¿Qué tal caballero, podría apagar el vehículo un segundito?”, a lo que el conductor del vehículo, sin sacarse los anteojos, le responde: “¿Sabés quién soy yo? El Comisario Inspector (Juan Daniel) Gómez”.

El joven para justificar por qué lo detuvo le dice “Ah, por la patente que está cortada, señor, por eso” y Gómez le remarca “Me chocaron de adelante y de atrás” y procede a decirle una serie de consejos de como llevar a cabo un operativo “por su seguridad”.

Sin importarle quien era, el oficial decide seguir llevando a cabo el procedimiento y le solicita la identificación, a lo que el Comisario le responde “Yo ya me identifiqué. ¿No me conoce a mí? Prestame un segundo el handy”.

El subordinado le dice “No se lo voy a prestar señor hasta que me muestre la credencial”. Gomez agarra su billetera y le muestra la identificación “¿De qué comisaría es? Es una falta que usted no me conozca”

El oficial le remarca que está haciendo lo que corresponde “Le pido mil disculpas, pero yo estoy identificando como corresponde un vehículo” y le informa de que pertenece a la Comisaría 12A.

El funcionario policial, intentando justificar su impunidad, le dice “No me estoy quejando de su accionar, solo le estoy diciendo que usted me tiene que conocer”.