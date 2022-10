Golpeó a su esposa, metió a la bebé en el lavarropas y se fue a dormir

La noche del 17 de julio del 2014 fue todo un calvario para una mujer y su hija, de ese entonces, un año. Su marido, se volvió loco, comenzó a pegarle a ella y a su hija y tuvo que huir en bombacha y corpiño para que no las mate.

El terrible hecho ocurrió en Quilmes y empezó por una discusión. El hombre, cuya identidad no puede ser revelada, estaba cansado que su hija llorara todo el día, por lo que decidió tomar medidas extremas. La tomó de los tobillos y la llevó al lavarropas, donde la sumergió varias veces para que dejara de llorar. La madre, al ver esa situación, comenzó a discutir con su pareja y a pedirle por favor que la deje en paz.

“Esta pendeja de mierda llora todo el día, me tiene podrido, si en una semana no la calmás, te la saco afuera, y ahora no quiero que duerma en mi cama. Se va a cagar de frío, que duerma en una almohada en el piso”, dijo enfurecido.

Al ver que no se calmaba y que no paraba de pegarle a su hija, logró sacársela de los brazos y corrió hasta una habitación. El problema fue que su pareja la abrió de una patada y volvió a pegarles a las dos con un palo.

“El había tomado pastillas, Rivotril, porque consumió cocaína. Yo trato de tranquilizar a la nena porque la mojó adentro del lavarropas. La puse en mis brazos mirándome y siento de atrás una piña que le da en la sien a la nena. Y empezamos a discutir de nuevo”, contó en una entrevista con el canal de noticias A24 M.

Cuando se cansó, decidió irse a dormir. En ese momento, su mujer, aprovechó para escapar, el problema es que el acusado las había dejado encerradas y no podían salir sin que él se enterara. “Cuando él se duerme, la nena empieza a quejarse, la agarré y la envolví en un acolchado y dije ‘me escapo o lo mato yo o él me mata a mí’. La puerta de adelante la había cerrado con llaves y las tenía él. La de atrás estaba trabada con palos y había puesto una bici adelante. Saqué todo. Me escapé en bombacha y corpiño, con la nena envuelta en una toalla. Me vio mucha gente”, relató.

Desesperada, comenzó a correr con su hija en brazos, cuando fue vista por una vecina y amiga, quien no dudó en alojarla y dio aviso a la policía para que la ayude. Luego, tanto la mujer como la bebé, fueron trasladadas al Hospital Garrahan, ya que ambas tenían heridas muy graves.

En cuanto al hombre, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 lo condenó a la pena de 16 años y seis meses de prisión por “tentativa de homicidio”.