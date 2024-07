Golpearon y le robaron los ahorros a la jubilada conocida como “abuela la la la”

La “abuela la la la”, quien se hizo conocida durante el último Mundial en el que la Selección Argentina salió campeona, fue víctima del cuento del tío en Liniers y relató el tremendo episodio que vivió.

“Hoy viví algo muy triste, me engañaron con el ‘cuento del tío’. Apareció un hombre cuando estaba haciendo unas compras en la calle y me agarró para decirme que tenía un paquete de dólares para mi sobrino”, compartió Cristina con angustia.

Captura de video

En una entrevista con Telenoche, la jubilada de 77 años detalló cómo fue abordada: “Me agarraron, me arrastraron y me exigían los dólares. Me golpearon en las costillas, la cabeza y la cara, me asfixiaron, estuve al borde de la muerte. Hoy conocí el mal”.

El incidente tuvo lugar el jueves al mediodía, cuando regresaba a su casa. Un hombre se le acercó en la puerta, se identificó como médico y le dijo que traía un paquete con dólares para su sobrino. Cristina accedió a dejarlo entrar, momento en el que otro delincuente apareció.

“Me llevaron al comedor, me golpearon y me robaron. Pedían dólares. Por casualidad tenía esos dólares, lo poco que pude ahorrar trabajando, porque ahora, de jubilada, apenas alcanza para comer y vivir”, lamentó.

Después de que los ladrones huyeron, una ambulancia del SAME tuvo que acudir a su casa para atender sus heridas: “Me siento muy adolorida. Estoy destrozada”.

Durante el Mundial de Qatar 2022, Cristina se volvió viral en las redes sociales por el apoyo recibido de un grupo de jóvenes durante los festejos de la Selección Argentina.