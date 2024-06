Fuerte choque entre un tren de carga y un auto en Maipú

Un tren de carga chocó a un auto en un paso nivel de Maipú que no está señalizado, por lo que, tras el impacto, el vehículo de menor porte quedó adentro de un zanjón.

El accidente se registró esta mañana a las 7.55 en Calle 25 de Mayo y Hermandad, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Por esa esquina circulaba Stella L., a bordo de un Peugeot 208 hacia el Este y debido a que la poca visibilidad de la hora y a que en el lugar no hay señales de tránsito, la conductora no se habría percatado que por las vías, venia un tren de carga con dirección norte-sur, conducido por el maquinista Osvaldo C., con domicilio en Santa Fe.

Lo cierto es que los vehículos terminaron chocando y producto del impacto el auto terminó cayendo a un zanjón. Según el informe policial, ni la automovilista, ni el maquinista resultaron lesionados.