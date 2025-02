Fue imputado un ex policía por el femicidio de Valeria Speziale en San Martín

En la mañana de este miércoles un ex efectivo de la Policía de Mendoza fue imputado por el femicidio de Eliana Valeria Speziale, de 45 años , cuyo cuerpo fue arrojado al Canal Matriz, en Orfila.

Resolverán mañana la situación del ex policía sospechado de matar a una mujer y tirarla a un canal en Junín

También esta mañana, a las 8.30, el cuerpo de Eliana Valeria Speziale fue inhumado en el Cementerio Parque La Paz de los Olivos, no muy lejos de donde se produjo el crimen.

El ex policía, de apellido Castro y quien tenía una relación cercana con la víctima, ya había sido demorado en el momento en que fue encontrado el cuerpo, el lunes 17 a las 13,20. Pero hasta ahora su situación en el expediente era difusa y la Fiscalía debía definirla en las 48 horas posteriores a que estuviera demorado.

Hay dos elementos importantes que juegan en contra del ex policía.

Uno es que el hombre declaró que la última vez que había visto a su amiga Valeria Speziale, había sido cuando la acompañó a un kiosco del barrio Ambrosio, de San Martín, entre las 8 y las 9 de la mañana de ese lunes.

Sin embargo, la kiosquera no recuerda haberlos atendido y, además y principalmente, una cámara de seguridad captó al ex policía y a Valeria yendo en moto por la calle Chileno Herrera, al borde del Canal Matriz, había el suroeste, a eso de las 10.45.

El otro elemento importante es que la hija de la víctima, intentó comunicarse con el ex policía a esos de las 13, para saber dónde estaba su madre. Como no obtuvo respuesta, llamó al celular de su madre. Increíblemente el llamado fue atendido por el ex policía, apenas 20 minutos antes de que apareciera el cuerpo de Valeria Speziale en la reja de protección de la minirepresa hidroeléctrica ubicada en el Canal Matriz, 100 metros al sur del santuario de Orfila, en Junín.

Al comienzo, el caso había parecido ser un suicidio, esto potenciado por el relato de algunos familiares que indicaban que Valeria tenía un cuadro depresivo y había intentado quitarse la vida con anterioridad.

Sin embargo, la Fiscalía activó preventivamente el protocolo de femicidio, investigó el caso con profundidad y comenzó a encontrar diferentes elementos que descartaron la teoría del suicidio y reafirmaron la del asesinato.