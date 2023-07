Fue asesinado de 37 puñaladas y sospechan de una mujer: “Enamoraba a los hombres y los mandaban a robar”

Un joven de 31 años fue hallado muerto en su departamento en el departamento de Flores. Mauro Ezequiel Belano de 31 años que trabajaba en apuestas online y su familia sospecha que lo mataron por dinero.

El entorno de la víctima asegura que en el crimen estuvo implicada una mujer con la que salía la víctima. “Es una chica a la que le pagaba para que esté con él. Era del barrio Piedrabuena. Tienen todo, tienen fotos, audios, no sé qué esperan para detenerla”, dijo a TN la madre de Belano.

Blanca fue quien encontró el cuerpo sin vida de su hijo el viernes pasado. La mujer además señaló que esa sospechosa “no actuó sola”, porque notó que le habían vaciado el departamento.

“¿Quién se llevó la moto? Y se llevaron todo, ¿no vieron la mudanza? No dejaron nada, solamente el cuerpo de mi hijo tirado en el baño. Toda la ropa de mi hijo la están vendiendo”, agregó la mujer.

En tanto, los hermanos de la víctima, Juan Ignacio y Oriana contaron que hace unos días Mauro le había mandado un mensaje de voz a su mejor amiga donde señalaba que se había peleado con la mujer con la que estaba saliendo.

Mauro Belano - Foto Facebook

“Le contó a su mejor amiga que ella le pedía plata y, como él no le quiso dar, ella le pegó y le escupió la cara”, describió el hermano de Mauro.

“Él no le hizo nada, porque si le pega, va preso. Todo empieza por ahí, la última persona que lo vio con vida fue ella, después que nosotros encontramos el cuerpo, esta chica cerró todas las redes sociales, todas. Y eliminó a todos, nunca se acercó ni mandó un mensaje”, contó al respecto Oriana.

Por su parte, Juan Ignacio aclaró que la joven de la cual sospecha la familia “andaba” con Mauro pero “no era la novia oficial”.

“Se veían de vez en cuando, no era la novia pero ella lo veía, le pedía plata, que le compre cosas. Mi hermano como estaba con mucha plata, le compraba, andaban por todos lados, la llevaba a comer, la llevaba a merendar. Muchos datos de ella la verdad que no tenemos, no la llegamos a conocer, nunca vino y nos presentó y nos dijo ‘esta es mi novia’”, aseguró el hermano.

A su vez, Juan Ignacio afirmó que por la información que les llegó, “la chica tiene gente atrás que hacía esto: enamoraba a los hombres y después los mandaban a robar”.

Además, Oriana agregó que esta joven fue “la última persona que estuvo en contacto con él y que lo vio”. La joven contó que esa chica “el miércoles vino a hacerse las uñas con una vecina” y “tenía el llavero de la moto, la billetera y el celular” de su hermano.

La causa, caratulada como “homicidio”, es dirigida por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 50, a cargo del fiscal Edgardo Mariano Orfila, informó Télam.

