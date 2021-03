Fue a una fiesta clandestina y la atacaron a botellazos: le pusieron 15 puntos en la cara

Una joven de 19 años, que había ido a una fiesta clandestina en Córdoba , fue atacada brutalmente por otras dos jóvenes que también estaban en el lugar. Según informó el diario local El Doce, el hecho que se conoció este semana ocurrió el sábado pasado en la esquina de Ciriaco Ortiz y Pasaje Garay.

Allí, dos mujeres armadas con una botella de vidrio rota le cortaron el rostro a Melisa. “Siempre salgo a divertirme y nunca me había pasado de pelearme. Yo estaba peleando con Brenda, estaba en el piso y de la nada me agarraron de atrás pero no alcancé a ver. Me pegaron con una botella de vidrio cortada”, explicó la víctima a El Doce.

“Dos amigos y otra chica lograron separarme. Si no fuera por ellos no estaría contando la historia porque me hubieran seguido pegando y yo ya no podía defenderme”, agregó.